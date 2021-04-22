中澳交惡｜龍蝦遭禁佔出口逾9成　澳商尋求重回美歐等低價市場

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-22 19:15

中澳關係自2019年以來急速惡化，澳洲包括紅酒、棉花、大麥、糖、煤炭等商品，都遭中國這個最大市場禁止進口。至去年底，澳洲龍蝦也遭佔出口量91%的中國市場拒之門外。 根據澳洲農業部日前發布的《2021年澳洲漁業和水產養殖展望》報告，如今每年1.1萬噸澳洲龍蝦的出口出現阻滯，澳洲龍蝦出口商開始轉變思路，反思對中國市場的嚴重依賴，並另尋低價位的替代市場。

這份報告指出，除中國以外的出口市場（尤其是亞洲其他地方）的收入增加，可能會為澳洲龍蝦出口提供多元化的機會。但是，這些市場比中國市場要小，並且專注於低價產品形式（例如冷凍龍蝦，而不是活體龍蝦）。

報告認為，儘管澳洲漁業在2020年遭受了挫折，但從中期來看，澳洲出口目的地的收入和人口增長，將推動澳洲漁業出口價值的增長。雖然預計龍蝦產值不會恢復到2018年的水平，但有望在未來幾年回到2013年的狀態。

澳洲龍蝦遭中國禁止進口，出口商尋找替代市場。（資料圖片）

《南華早報》報道指，澳洲的岩龍蝦出口商人安德魯（Andrew Ferguson），曾在30年間每年向中國出口約450噸龍蝦。然而在中國對澳洲產品實施制裁後，其對中國出口的龍蝦瞬間降至零。公司對中國的禁令感到意外，因為他們與中國供應鏈建立了長期的合作。

但安德魯表示，這是他們反思的契機，「我們過去被中國的需求所吞噬，因而變得沾沾自喜，如今我們有了機會，去重回曾經忽視的市場」。

圖為安德魯銷售的龍蝦。（Facebook: Ferguson Australia）

安德魯稱，他正尋求將冷凍包裝龍蝦銷往澳洲、美國和歐洲的超市，這些市場是2015年中澳簽訂貿易協定前，澳洲龍蝦的主要去處。他表示，未來中國市場可能會重新回歸，「但誰知道那時市場將走向何方」。

（綜合報道）