河北民營企業家孫大午被正式批捕　涉非法吸收公眾存款等8罪

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-23 14:35

被稱為「中國企業家良心」的河北農民企業家、大午集團創辦人孫大午于2020年11月被警方帶走，引發輿論極大關注。最新消息顯示，孫大午因非法吸收公眾存款、聚眾衝擊國家機關、非法佔用農用地、強迫交易等罪名，被正式批捕。

綜合內地異見人士高瑜、海外媒體4月23日消息，流傳的河北高碑店市公安局逮捕通知書顯示，孫大午涉嫌非法吸收公眾存款、尋釁滋事、非法採礦、聚眾衝擊國家機關、非法佔用農用地、強迫交易、破壞生產經營、妨害公務罪，警方於4月21日對其執行逮捕，現孫大午已被羈押。

另外，被「限制居所監視居住」的孫大午涉事家屬分別收到公安送達的逮捕通知書，他們是大午集團副監事長孫德華及孫志華、集團董事長孫萌、集團總經理劉平、集團副總經理靳鳳羽、集團辦秘書紀瑋蓮。

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資料顯示，孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，曾經是內地聞名的「養雞狀元」，經常因評議時事而引發關注，是內地敢言的民營企業家；1995年曾任保定市人大代表。大午集團是中國500大民營企業之一，有員工9,000多人，固定資產20億元人民幣，年產值超過30億元。

孫大午及29名員工於2020年11月被當地警方帶走時，被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪名。有消息稱，他此番被帶走與大午集團和國營農場發生土地糾紛一事有關，雙方曾爆發衝突。

另據報道，隨著生意的發展，孫大午開始接觸北京的「自由派」人士，其諸多言論也備受關注。孫大午曾於2020年10月13日發表的一則微博稱，「有人說，什麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裡死見人」，令人產生聯想。

同在2020年10月，孫大午曾稱「公有制度是中共發明的，社會主義的經濟基礎理應是私有經濟，但是實踐上很難實現」。孫大午還曾發表《悼念李慎之》等文章，被控嚴重損害國家機關形象遭整治，在法律學界引起廣泛議論。

美聯社此前報道稱，孫大午對維權律師許志永多加讚揚。許志永和一些活動人士後來被當局以「煽動和顛覆國家政權罪」逮捕。

而與孫大午熟悉的自由派人士劉曉波對其言論及被拘一事曾表示，「孫大午對現行體制構成巨大挑戰」。他說，「作為一名企業家，孫大午既鄙視權錢交易，又有獨立行事的財力，以及為推動政治改革大聲疾呼的勇氣。」