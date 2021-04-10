「乒乓外交」50周年　中國官媒高調紀念：應推動中美關係重回軌道

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-10 18:25

拜登政府上任後，中美關係緊張未見緩和。今日（4月10日）是中美「乒乓外交」50周年，《新華社》、《央視網》等多個中國官媒均特此發文紀念美國乒乓球代表團1971年訪華事件，讚揚「乒乓外交」詮釋了相向而行的外交智慧和決策勇氣，同時希望現今的中美關係重新回到可預期、建設性的軌道。

1971年4月13日，中華全國體育總會舉行歡迎儀式，歡迎前來中國訪問的美國乒乓球代表團，中美兩國乒乓球運動員在北京首都體育館進行友誼比賽。（新華社）

中華人民共和國成立後，美國對中國採取封鎖、孤立政策，兩國民間交往也完全隔絕。及至1971年4月10日，美國乒乓球代表團和一小批美國新聞記者抵達北京，成為自1949年以來第一批獲准進入中國境內的美國人。此舉對中美關係的突破產生影響，被外界稱為「乒乓外交」。後來在1972年2月，時任美國總統尼克遜訪問中國，中美在上海發表中美聯合公報，兩國關係開始實現正常化。

《新華社》今日發表國際時評文章稱，「乒乓外交」深刻說明「國之交在於民相親」。文章認為，「乒乓外交」的重要緣起是中國運動員莊則棟和美國運動員科恩的幾句交流及互換禮物，最終演變為中美關係「堅冰」融化的契機，因此充分體現「民心相親」的重要。

文章還讚揚「乒乓外交」詮釋了相向而行的外交智慧和決策勇氣，並指後來中美建交前後「雙方捕捉善意之敏銳、克服困難排除阻力的智慧之高超，都散發出跨越時空的魅力」。

文章指出，中美關係如今遭遇嚴重困難，兩國互利合作遇到極大阻力，因此從歷史中汲取破解難題的智慧，正當其時。文章最後更強調，推動中美關係重新回到可預期、建設性的軌道，構建和平共處、合作共贏的大國相處模式，是中美的共同任務，也是世界各國的期待。

▼中國官媒發文紀念乒乓外交50周年▼

在另一篇文章，《新華社》引用熟悉中國問題的美國專家唐興意見稱，在當前世界形勢下，美中關係面臨挑戰，而「乒乓外交」的啟示是，兩國有充足的理由繼續加深彼此間的人文交流。「我們需要運用智慧和創造性來更多地相互靠近，而不是減少接觸。」