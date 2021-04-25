全球首款時速160公里內嵌式磁浮列車亮相成都　節約成本達三成

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-25 12:22

中國基建領域發展迅速。日前，全球首個時速160公里的內嵌式磁浮交通系統亮相成都。據稱，該系統比其他軌道交通節約成本30%以上，安全性更高，其核心技術為國產技術。

全球首個時速160公里的內嵌式磁浮交通系統亮相成都。（中新社）

據新華社報道，全球首個時速160公里的內嵌式磁浮交通系統於4月22日正式亮相2021成都國際工業博覽會。

該系統由成都市新築路橋機械股份有限公司推出。據總工程師透露，列車速度可滿足時速160公里交通的需要，加速能力、爬坡能力、轉彎半徑等指標具有優勢，同時更平穩、噪聲也更小；相比其他軌道交通節約建設和運營成本30%以上。目前該公司已在成都新津建設了3.6公里的中低速磁浮模擬商業運營試驗線。

總工程師舉例稱，一般輪軌列車「十年一次大修」，而上海磁懸浮從2003年正式通車至今已運行18年，還沒有經歷過一次大修。

據報道，運營實踐證明，磁浮交通是一種安全可靠，可以適應惡劣氣候，更環保、經濟和智能化的革命性交通方式。據稱，中國是全球磁浮交通商業運營線路最長和品種最全的國家，已先後建成上海浦東機場高速磁浮、長沙和北京中低速磁浮商業運營線。

2016年5月，中國首條自主研發的中低速磁浮線在長沙開通。據官方數據，截至2020年5月5日，該線已運營1,461天，運營總里程380.04萬列公里，單日客流峯值突破1.6萬人次，客流總數超過1,500萬人次，時速達到160公里。