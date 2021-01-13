西南交大：全球首條高溫超導磁浮工程化樣車啟用　時速逾600公里

西南交通大學今天（1月13日）宣布，應用原創技術的世界首條高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線在該校正式啟用。 據了解，該試驗線是世界首條高溫超導高速磁浮真車驗證線，速度可達每小時600至800公里，開跑後將為陸地交通帶來前瞻性、顛覆性變革。

高溫超導高速磁浮工程化樣車。（中國青年報）

據西南交通大學校長楊丹介紹，高溫超導磁浮交通技術擁有無源自穩定、結構簡單、節能、無化學和噪聲污染、安全舒適、運行成本低等優點。研究人員表示，工程化樣車及試驗線在該校正式啟用，標誌着高溫超導高速磁浮工程化研究從無到有的突破，具備了工程化試驗示範條件。

早在2014年，西南交通大學就建成了一條真空管道高溫超導磁懸浮車環形試驗線，至2019年又建成了真空管道高溫超導磁浮車高速試驗平台，最高試驗速度可達每小時400公里，可開展高溫超導磁浮車動力學、氣動、振動、噪聲等方面的研究。

應用該技術，該校首先在大氣環境下實現工程化，預期運行速度目標值大於每小時600公里，有望創造在大氣環境下陸地交通的速度新紀錄。

西南交通大學的研究人員介紹，高溫超導磁懸浮是理想的新型軌道交通技術，適用於多種速度域，尤其適合高速及超高速線路的運行；下一步，校方將結合未來真空管道技術，開發填補陸地交通和航空交通速度空白的綜合交通系統，為遠期向每小時1000公里以上速度值的突破奠定基礎。