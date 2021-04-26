五一假期｜內地網民呻5日假「實際僅半日」　稱羨俄羅斯連休10日

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-26 21:30

內地即將迎來連休5日的「五一小長假」，這是自2008年取消五一黃金周以來，最長的五一假期。然而，一向熱愛假期的網民們，這次似乎不那麼興奮，甚至有些不滿，有人直指5日假期扣除「兩天周末和兩天調休」，以及五四青年節的半日假期，只剩下半日假。 與此同時，「俄羅斯五一連休十天不調休」的話題又在微博引起熱議，不少網民將之與中國對比，紛紛稱羨。事件也引起官媒注意，「央視網評」公眾號表示，提高群眾假期的質量，關鍵之策在於落實好帶薪休假制度。

「五一調休」近期登上微博熱搜，網民發表數萬則微博和留言，其中壓倒性的觀點都是「吐槽」。網民發現，五一雖然連休5天，但其中兩天本來就是周末，還有兩天是調休（將周末假期挪至五一，原本的周末假期則需要補班），「五一」只放了一天，而此安排也約等於毀了假期前後的兩個周末。

俄羅斯「五一」連休10日，在內地引發熱議，單一新聞下方就有數萬則評論，其中的熱門評論獲得數十萬次讚好。（微博截圖）

網民還指出，「五一」假期還適逢五四青年節，28歲以下青年本就有半日假，對他們來說，「五一」實際只放了半天假。網民紛紛表示「寧願每周正常休息也不要調休」，還有網友調侃稱，如果全年取消周末，就可以凑出一個長達3個半月的長假。

此時，俄羅斯今年長達十日的五一假期，受到內地網絡關注，網民紛紛稱羨。據俄羅斯衛星通訊社報道，總統普京當地時間4月23日發布總統令，將5月4日至7日定為非工作日，加上勞動節假日的5月1日至3日，和勝利日的5月8日至10日，俄羅斯在今年5月可以享受連續10天的長假，且無需調休、補班。

網民熱議中俄「五一」假期的巨大落差：

「咱也不指望跟俄羅斯那下五一純休息十天，但確實應該減少這種湊長假的方案，要麼多給幾天，要麼就按三天來盡量不調湊。」 「五一勞動節初衷是為了慶祝8小時工作制，我們現在還好意思過五一？」 「人家放的假夠咱們放兩次春節了，春節放七天實則只有五天，兩天調休」 「日本每年五月公眾假期休7至9天不等，也從來沒調休過啊」

對此，「央視網評」公眾號發文指出，應該給予企業和員工更有彈性的選擇權。

文章稱，透過社會情緒，要看到「反對意見」背後的痛點，想方設法提高群眾假期的質量，關鍵之策在於落實好帶薪休假制度，給人們更多出行的自由和空間，使旅遊、休假更加自主和均衡，有效緩解國慶、「五一」假期出行的壓力，提高假期尤其是長假的「價值」和「含金量」，人們才不會再糾結於假期是不是「湊」來的。

亦有觀點指出，面對通過調休拼湊長假的問題，的確是眾口難調，職能部門也一直在因應群眾的「呼聲」不斷調整五一假期。從1999年增加五一黃金周，到2008年起改為3天小長假，再到2020年調整為5天小長假，這就是職能部門不斷聽取民意、順應民意、回應群眾訴求的動態過程。

（綜合報道）