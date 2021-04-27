新冠疫苗｜康希諾生物三期生產基地產品下線　投入大規模生產

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-27 11:40

康希諾生物股份公司（下稱康希諾生物）周日（25日）於天津舉辦「康希諾生物新冠疫苗三期生產基地產品下線儀式」，該佔地約1.5萬平方米的基地符合中國和國際通用的GMP標準設計，設有預灌封注射器灌裝線和西林瓶灌裝線。 康希諾生物董事長兼首席執行官宇學峰表示，公司正全力以赴投入到大規模生產工作，望盡快將安全有效的疫苗帶予公眾，實現疫苗在新冠疫情防控中的關鍵性作用。

基地的生產車間採用腺病毒載體技術平台，該平台是康希諾生物具有自主知識產權的，擁有快速製備病毒載體疫苗的能力，為應對新發、突發重大傳染病疫情防控提供保障，同時亦曾於2017年成功開發中國唯一獲批的重組伊波拉病毒病疫苗（Ad5-EBOV）。宇學峰表示，推廣大規模接種新冠疫苗、盡早構建免疫屏障，是保障國家經濟和社會秩序穩定的有效途徑，而疫苗項目的穩步推進，離不開各級政府部門的幫扶與指導，以及各方研究機構和產業鏈上下游企業的配合與支持，康希諾期待與各方一道繼續做好疫苗供應保障，加快大規模接種。

據了解，於2009年成立的康希諾生物致力於為中國及全球公共衛生研發、生產和商業化創新疫苗。自新冠疫情以來，公司與中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊合作進行新冠疫苗研發工作，於去年3月16日在全球率先開展臨床研究。

今年2月25日，其所開發、也是唯一可採用單針接種程序的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）（Ad5-nCoV）克威莎TM獲得國家藥品監督管理局批准在國內附條件上市。據已知的康希諾生物新冠疫苗的全球多中心三期臨床試驗中期數據顯示，單針接種疫苗28日後，疫苗的總體保護效力達65.28%；14日後，疫苗的總體保護效力達68.83%。至於重症，保護效力分別為接種28日後的90.07%及14日後的95.47%。

康希諾生物還表示，該疫苗對18歲及以上成人的安全性和有效性良好，並適合長者接種，同時該疫苗使用腺病毒載體技術路線，可於攝氏2度至8度之間穩定保存，更容易正常運輸及存儲，增加其可及性。值得留意的是，從目前進行的中和抗體交叉實驗結果來看，疫苗對突變株具保護作用，公司將密切關注有關情況。

（澎湃新聞）