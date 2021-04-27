四川17歲少女被家人以21萬元彩禮「賣掉」　協商退婚時喝農藥身亡

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-27 12:21

四川雅安滎經縣的17歲少女小嘎，早年被家長以21萬元（人民幣．下同）彩禮「賣」予一名男子成婚，婚後育有一個女兒。惟日前兩家人協商退婚時陷入彩禮糾紛，小嘎更服下家中的農藥後死亡。 滎經縣政府辦公室證實事件，並指男方要求女方退還的彩禮金額為15萬元。由於該案情況較複雜，當地正成立專項工作組。

日前，有網民通過社交平台稱，上述少女被其母親先後兩次以20多萬元的彩禮「賣掉」，而兩次嫁人後，少女均逃回娘家，第二次男方要求女方家庭退還彩禮，家屬不願並用棍子毆打少女，最後少女服農藥自殺。事後滎經縣政府辦公室證實少女於本月19日死亡，不過據警方匯報，少女只有一次婚姻經歷，時年僅14歲。至於少女家屬亦對外否認彩禮高達50萬及曾進行家暴。

《南方都市報》上周五（23日）引述消息人士報道，試着還原整件事件。據知情人士介紹，2018年12月，當時14歲的小嘎按照風俗經媒人說親後，與甘洛縣一名18歲男子成婚，雙方彩禮定為21萬，男方家庭支付約15萬元，剩下的一年後支付。2020年5月，小嘎生下一女，惟男方家庭未支付剩下的禮金，女方對此不滿，打電話予母親稱「他們是不是不想給錢了」，其母回應「實在沒有錢就算了，你們好好過日子就行」。

少女曾在滎經縣中西醫結合醫院洗胃。（南方都市報）

小嘎後來於2020年12月回到廟崗村的家中，並向家人稱與男方相處不愉快，不願再回去。至本月9日，男方的父親帶着孫女、司機等人趕到位於廟崗村的女孩家，協商退婚事宜，期間家屬曾勸說小嘎回去，惟被拒。據悉，當時還沒有具體談到退禮金，小嘎便突然把抱着的孩子讓父親帶，然後離開客廳，之後便出現喝農藥的事情。

小嘎馬上被送到醫院洗胃，之後一度回到家中提前過了18歲生日，可是病情反覆，最後迅速惡化的她還是於本月19日離世，並被被埋在村後面的山上。對於彩禮糾紛，小嘎母親透露，本月10日已退還6.34萬元，「現在人（小嘎）也不在了，剩下的錢我們也沒法再給了」。當局則決定成立專項工作組應對事件。

（南方都市報）