內地「彩禮貸」「墓地貸」產品層出不窮　網民：傳說中的貸貸相傳

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-19 12:31

清明節臨近，雲南昆明有陵園計劃與當地銀行聯合推出「墓地按揭貸」業務，最高可貸款20萬元（人民幣．下同），貸款期限達10年。惟該方案引起一眾網民反感，加上此前有銀行還推出「彩禮貸」「二胎貸」等產品，因此也有人感嘆稱「婚喪嫁娶一切皆可貸」。

雲南陵園與銀行推出「墓地按揭貸」，還款期限達10年。（網絡圖片）

綜合《紅星新聞》等內媒報道，位於昆明市的晉龍如意園與雲南西山銀行將在今年清明節前推出「墓地按揭業務」。據介紹，該陵園目前提供的墓地共有兩種類型：單墓價格為9990元，合墓價格為2萬至8萬元左右，「墓地按揭貸」最高能貸款20萬元，貸款期限為10年期。

雲南西山銀行的經理表示，辦理這款業務相當於是一份消費貸，辦理人員需要攜帶上本人的身份證、戶口簿、結婚證、銀行徵信、收入證明、銀行卡交易記錄等資料到銀行櫃枱辦理，「辦理的手續與辦理房貸的一樣。」陵園市場部負責人則稱，因此行業特殊，不需要抵押。

事件經媒體報道後引起熱議，官媒央視網發文批評「墓地貸」增加代際的債務負擔，並指這種無需抵押的貸款，不符合監管機構嚴禁金融產品過度營銷的導向。

實際上，除了墓地貸，近些年內地金融機構推出的各類奇葩貸款產品層出不窮，「彩禮貸」「二胎貸」等也被網民譏諷「婚喪嫁娶一切皆可貸」、「上學按揭、結婚按揭、房子按揭、車子按揭、墓地現在也能按揭了，按揭人生」、「這就是傳說中的貸貸相傳嗎？」

江西九江銀行「彩禮貸」宣傳海報引起爭議。（網絡圖片）

據悉，江西九江銀行「彩禮貸」宣傳海報此前已引發輿論爭議。該銀行「彩禮貸」海報宣傳語稱，「彩禮開銷不用愁，『貸』來穩穩的幸福」，最高可以申請30萬貸款，期限最長1年，年利率4.9%，用途為新婚旅行、購車、買首飾及家電等。

「彩禮貸」被批評是變相鼓勵高彩禮。九江銀行的客服人員隨後對媒體稱，該產品未上線，後期也不會上線，目前沒有客戶申請此業務。及至周四（18日），九江銀行發布致歉聲明稱，已對直接責任人給予停職處理，將加強對員工的教育培訓。