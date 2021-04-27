京醫揭上海醫院腫瘤治療濫收費黑幕　國家衛健委：基本符合規範

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-27 14:10

在北京大學第三醫院腫瘤內科任職的張煜醫生，早前在知乎網站發布長文，指出中國腫瘤患者中，有相當比例的患者支出了不必要的昂貴花費，並因不規範甚至錯誤的診療而死亡，其中上海有案例使得患者的生存期明顯縮短，提早死亡，但家屬花費卻比常規治療高了逾10倍，積蓄全無並欠下十多萬債務。對此國家衛健委周二（27日）回應指，當局認為張煜反映的上海案例中，治療的原則基本上都是符合規範的。

相關新聞：京醫揭腫瘤治療黑幕 患者疑花貴10倍錢卻更早死 官方：絕不姑息

相關新聞：內地腫瘤治療黑幕發酵 上海患者家屬揭醫生私薦無效貴針還寫包單

張煜早前曾發布文章，提到當前腫瘤治療中的亂象，掀起廣泛討論。他重點對上海市某知名三甲醫院一宗治療案例進行了剖析，提到涉事醫生收治了一位晚期胃癌AFP陽性的患者後，卻進行誘騙治療，例如向患者推薦無效、不合法的治療方案，結果讓患者和家屬為了省錢看病，每次去上海只能住地下室等。最終，該患者的生存期明顯縮短，家屬亦負債纍纍。

國家衛健委周二召開例行新聞發布會，醫政醫管局局長焦雅輝就事件回應指，關注到網上消息後，國家衛健委非常重視，已請北醫三院和張煜聯繫，並對其中反映的問題進行調查核實等。就涉事在上海求醫的青海患者的情況，國家衛健委也組織國家癌症中心，組織國內的相關領域的權威的專家，對其病例整個的治療的過程進行專家和同行的評議。經評議，專家和同行認為他在整個的治療過程當中，治療的原則基本上都是符合規範的。

焦雅輝還表示，就案例的個別問題，如基因測序基因檢測，包括癌細胞治療的問題，以及過程中是否有不當的利益交換等，當局也已請上海市衛健委再進行調查，目前尚待調查結果，同時他指如果發現有利益交換和利益輸送的一些違法違規的情況出現，「我們絕不護短，絕不迴避，要依法依規予以嚴肅處理」。

（澎湃新聞）