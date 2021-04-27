鄭爽1.6億片酬「日薪208萬」惹議　胡錫進批明星肆無忌憚攫取財富

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-27 22:30

內地女星鄭爽被爆兩年前拍片77天共獲片酬1.6億元（人民幣．下同），平均每天日進208萬元，引發轟動。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進評論稱，這樣的畸形高收入在全球娛樂界並不罕見，但在中國這樣不行，社會主義公平正義這桿秤絕不能偏。

胡錫進4月27日在微博發文稱，「娛樂明星如今在哪裏都是超級富豪，各國民眾已經見怪不怪。但在中國這樣不行，不僅國家做出明令禁止，公眾也不會接受，原因很簡單：這是社會主義國家，公平正義不能是虛的，要有實實在在的底線捍衞它。」

鄭爽被爆收取天價片酬及簽訂「陰陽合同」：

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胡指出，中國已經公布片酬上限有一段時間了，而且這起轟動的1.6億片酬合同發生在非常著名的演員逃稅事件之後，那麼轟動的醜聞和嚴厲追究都沒能震懾新的違法操作上演，可想而知有一些人對法規的蔑視已經到了什麼樣的程度。

胡錫進稱，「看來的確需要對『陰陽合同』進行更加嚴厲的打擊，守護法律的威嚴，守護人們對公平正義的信仰。不僅涉事的藝人需要依法追究，與他們簽『陰陽合同』的公司亦應受到懲罰。中國不是巴西印度，這裏的市場不是專為少數明星肆無忌憚攫取財富而存在的。」

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延伸閱讀：張恆曬聊天記錄大爆鄭爽賺1.6億元片酬 為避稅而簽「陰陽合同」

4月26日，鄭爽前男友張恆在微博爆料稱，鄭爽涉嫌偷稅漏稅，簽訂「陰陽合同」。他披露此前與鄭爽父母的微信聊天內容，曝光了鄭爽曾想漲電視劇《倩女幽魂》的片酬，原合同是1.5億元，她希望漲到1.8億元，但鄭爽媽媽覺得有點高，讓她見好就收。

而《倩女幽魂》最終給鄭爽的片酬為1.6億元，其為避稅分四次打入賬户，並簽訂「陰陽合同」。所謂「陰陽合同」，是指交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格。

由於明星的收入巨高，因此在累進稅率中，一般適用的都是頂格最高檔，即45%的個稅、40%的勞務稅、20%的利息股息紅利所得稅和35%的個體工商户稅。據業內人士分析，明星為了少繳稅，不少避稅手段也應運而生。

此前范冰冰一案引發中國官方重拳整治明星偷稅漏稅。（微博@范冰冰）

內地女星范冰冰也曾被舉報簽訂「陰陽合同」，官方於2018年10月公布其逃稅風波的處罰決定，她被罰8.83億元人民幣，免遭刑事責罰。