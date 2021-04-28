被發現已停診一周多　京醫張煜稱從不後悔發文揭腫瘤治療黑幕

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-28 12:25

北京大學第三醫院腫瘤內科的張煜醫生早前發布長文，指有相當比例的中國腫瘤患者花了不必要的昂貴花費，並因不規範甚至錯誤的診療而死亡。事件連日來引起廣泛關注，有網民更形容張煜是「人民的哨兵」。 可是張煜本人被發現近期未有再出診，《錢江晚報》記者日前專程拜訪張煜，後者卻無奈表示自己現不方便發聲，因可能會影響職業生涯。而對於發文後又自行刪除，張煜曾表示自己從不後悔把文章發出來，但就坦言事前他感到焦慮。

在網上，網民對張煜醫生的評價甚多，有人形容他是一個「天真」的理想主義者，有人說他是有良知的醫生，為眾人抱薪，但也有人說他過於草率，甚至偏激。《錢江晚報》記者周一（26日）專程前往北京大學第三醫院探訪，希望親自作了解時，卻發現張煜已停診一周多，目前被安排在住院部病房工作。

有醫院工作人員表示，不知張煜何時恢復出診，又提到最近找張醫生的人很多，包括患者和媒體，「在這是不可能找到他的」；也有和張煜同在一幢樓的工作人員一聽到記者要尋找張煜，就擺手道「你進不去的，就算過去了，也找不到他」。患者及家屬方面，許多人本身都不認識張煜，但卻有所耳聞，「我聽過張煜的科普講座，感覺他是個好醫生」。此外，記者曾試圖向醫生、護士、藥劑師、保安等人打聽張煜情況，但他們幾乎都閉口不談。

直到下午約5時，記者終於等到下班的張煜。張煜先是感到驚訝，之後卻無奈地表示因可能會影響自己的職業生涯，自己現在不方便對外發聲，結果短暫交流後便匆匆去幼兒園接女兒了。

張煜醫生任職北京大學第三醫院腫瘤內科。（錢江晚報）

張煜早前曾在知乎發布長文，提到當前腫瘤治療中的亂象，指中國腫瘤患者之所以死亡率居高不下，除了發現時已為晚期的常見原因，還有不規範甚至錯誤的診療所導致的因素。他重點剖析上海市某知名三甲醫院一宗治療案例，提到醫生陸巍收治晚期胃癌AFP陽性患者馬進倉後，卻向患者推薦無效、不合法且每次治療費用多達3萬元（人民幣．下同）的NKT治療。最終，該患者的生存期明顯縮短，但家屬花費卻比常規治療高了逾10倍，積蓄全無並欠下逾10萬元人民幣債務。

不過國家衛健委周二（27日）召開例行新聞發布會，醫政醫管局局長焦雅輝就事件回應指，國家衛健委已組織國家癌症中心，組織國內的相關領域的權威的專家，對相關病例整個的治療的過程進行專家和同行的評議。經評議，專家和同行認為他在整個的治療過程當中，治療的原則基本上都是符合規範的。

報道稱，張煜是活躍的知乎用戶，自去年2月起已發布了95篇與腫瘤治療相關的科普文章，並回答了204條提問，其賬號目前關注者已達10.6萬。期間，他曾試過謊稱自己是患者朋友，直接致電對方的主治醫生指出其錯誤、原因及可能的法律風險，要求更改，「這不是多管閒事，而是很需要做的事情」。

對於陸巍醫生的例子，他曾狠批其行為比「魏則西事件」更惡劣，因魏則西是垂死患者，可是初診斷的晚期胃癌還有不錯的治療機會，而陸巍卻沒有使用到標準治療就急着用自己胡造的治療方案。事後，他代死者家屬去和陸巍交涉，發短信讓對方賠償並道歉，但卻被直接拉黑，為此他更組建了微信群組，希望通過投訴、法律途徑等方式幫助死者家屬維權，但不果，最後便出現了那篇萬字長文。

對於事件引發常規治療與個體化治療之爭議，張煜強調自己從未反對個體化治療，個體化治療本身是正確的，可是陸醫生給出的治療方案同行一看就知極其不靠譜，其與治療原則完全相悖，陸只是為了獲得最高收入而隨便制定方案，而且他使用的一些藥物是經已被淘汰、被證明失敗的藥物。對於受到很多老醫生的斥責甚至辱罵，張煜表示自己清楚背後的真正原因，「因為他們是既得利益者」。

對於自行刪除文章，張煜稱自己從沒有後悔把它發出來，但坦承發布之前他很焦慮，因為有許多憂慮，反而發出來後感到輕鬆了，「有些醫院的確醫風很好，但真的也有醫院存在治療亂象」。

（錢江晚報）