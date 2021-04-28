鄭爽遭上海稅務局調查　涉逃稅簽「陰陽合同」賺1.6億天價片酬

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-28 19:47

內地女藝人鄭爽年初被爆出「代孕棄養」的醜聞後掀起軒然大波，她的前男友張恆日前再在微博發文，曝光與鄭爽和鄭爽父母的微信聊天記錄，牽涉出鄭爽賺取1.6億元（人民幣．下同）天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂「陰陽合同」。 《央視新聞》周三（28日）披露，上海市稅務局及北京廣電局正在依照稅收法律法規進行調查核實。北京市廣電局並啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。

張恆4月26日在微博曝鄭爽涉嫌偷稅漏稅，簽訂「陰陽合同」。他披露此前與鄭爽父母的微信聊天內容，曝光了鄭爽曾想漲電視劇《只問今生戀滄溟》（原《倩女幽魂》）的片酬，原合同是1.5億元，她希望漲到1.8億元，但鄭爽媽媽覺得有點高，讓她見好就收。

而《只問今生戀滄溟》最終給鄭爽的片酬為1.6億元，其為避稅分四次打入賬户，並簽訂「陰陽合同」。所謂「陰陽合同」，是指交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格。

張恆透露，當時《只問今生戀滄溟》的明面合同只是4,800萬元片酬，而在拍戲過程中，鄭爽更一直催着張恆去要片酬、催款。為了避稅，鄭爽一家頻出奇招，包括讓旗下公司女藝人偽造機票騙取報銷等等。據了解，鄭爽拍攝此劇的周期為77日，日薪約為208萬元。隨後「鄭爽日薪208萬」也登上微博熱搜，引起熱議。

延伸閱讀：張恆曬聊天記錄大爆鄭爽賺1.6億元片酬 為避稅而簽「陰陽合同」

+ 7 + 7 + 7

事件曝光後引起輿論關注，據《央視新聞》報道，關於有人舉報鄭爽涉嫌偷逃稅問題，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實。此外，北京市廣電局也啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。

報到稱，稅務和廣電管理部門將嚴查違法違規行為，堅決查處整治「陰陽合同」、「天價片酬」、偷逃稅等問題，嚴格電視劇合同管理，嚴控電視劇製作成本和演員片酬在電視劇製作成本中的比例。

公開資料顯示，《只問今生戀滄溟》是由北京世紀夥伴文化傳媒有限公司出品，鍾澍佳執導，鄭爽、侯明昊、陳紫函、李川等領銜主演的古裝愛情劇，改編自蒲松齡《聊齋誌異》中的名篇《聶小倩》。2019年4月19日，該劇開機，同年8月殺青。該劇導演鍾澍佳是香港電視、電影製作人，過往曾在無綫監製《難兄難弟》等劇集，之後轉戰內地發展。

延伸閱讀：鄭爽代孕風波︱被封殺後主演電視劇難上映 鄭爽遭出品方告上法庭