鄭爽涉逃稅被查｜范冰冰為何免刑責？內地律師解讀鄭爽坐監可能性

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-28 21:21

內地女星鄭爽年初因代孕及棄養風波而被全面封殺，形象大插水。張恆日前再次在微博發文，曝光與鄭爽和鄭爽父母的微信聊天記錄，牽涉出鄭爽賺取1.6億元（人民幣．下同）天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂「陰陽合同」。上海市稅務局及北京廣電局收到舉報後，目前正對事件調查核實。 內地《刑法》規定，若構成逃稅罪，違法者可被判處有期徒刑或拘役。范冰冰此前也因逃稅一事被查，最終被追繳稅款、滯納金及罰款共計近9億元，未受到刑事處罰。有內地律師分析稱，鄭爽偷稅漏稅行為如屬「初犯」，可以免去刑事責任，若屬於再犯或不配合調查甚至銷毀證據，則很有可能會被追究刑責。

鄭爽遭上海稅務局調查 涉逃稅簽「陰陽合同」賺1.6億天價片酬

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律師：處罰程度取決鄭爽是否「初犯」

目前鄭爽涉嫌逃稅一事仍在調查中，若偷稅漏稅罪名成立，她將面臨哪些處罰？北京市京師律師事務所的封躍平律師接受《網易娛樂》採訪時指出，明星有偷稅漏稅的行為時，補齊稅款是第一步，追繳滯納金和罰款是第二步，刑事處罰是第三步。

封躍平稱，「初犯」情況下可免去刑責，正常補繳稅款和罰金即可，這也是范冰冰當時免受牢獄之災的最大原因。但如果是有多次偷稅漏稅行為，大概率就會接到刑事處罰。因此，鄭爽會受到什麼樣的處罰，取決於她是否屬「初犯」。

至於如何定義「初犯」，封躍平表示，從法律的角度上來說，「初犯」是初次被相關部門稽查發現。若鄭爽曾偷稅漏稅10次，但是這是她第一次被相關部門查到，那麼就算「初犯」。

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據悉，2018年范冰冰逃稅事件後，曾出現明星大規模主動補繳稅款情況。封躍平指出，如果鄭爽也是當時補繳稅款的其中一員，而這次曝出來的事件時間在2019年，她再次被查處為偷稅漏稅的話，就不算初犯了，追究刑事責任的可能性就很大。此外，如果在有關部門近期的稽查過程中，鄭爽方面不配合調查，或者銷毀證據，也有很大的可能性會受到刑事處罰。

他還說，若鄭爽是初犯，她所面臨的罰金大概率會以范冰冰當時的4倍罰金為參考，甚至更高。「如果鄭爽不是初犯，除了要求補稅和繳罰金之外，依刑法還會處3年以上7年以下有期徒刑，以她所涉及的金額來看，屬於數額特別巨大的情況，判到最高7年的刑罰概率很大。」

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爆料人張恆能否脫身？

一旦鄭爽涉逃稅被定罪，涉案人張恆是否也無法脫身？封躍平認為，主要看在整個偷稅漏稅的過程中，張恒有沒有參與、幫助或教唆行為。「從曝光的內容來看，張恆知道並參與的可能性比較大，在簽「陰陽合同」的時候，張恆可能就是實際操作人，那麼也就意味張恆是已知的，即使他開脫說自己不懂法，也不能開脫掉他在這個過程中有違法行為。」

至於張恆可能會受到什麼處罰，封躍平稱，這取決於對鄭爽偷稅漏稅行為的認定。如果無刑事處罰，那麼鄭爽承擔主要罰款，張恆則依據他從中獲利多少來判斷被罰款多少；如果鄭爽要被追究刑責，那麼張恆也可能一起受罰。

「不過張恆作為舉報人、或有自首行為的話，都可以得到法律的從輕量刑。」封躍平還提到，除了張恆之外，鄭爽的父母一定也會被牽連其中，到底鄭爽是主犯，還是其父母是主犯，還沒法確定。

內地女星劉曉慶。（視覺中國）

內地對於演員偷逃稅的處罰方式和力度也早有先例。2002年前後，演員劉曉慶偷逃稅案便轟動一時。劉曉慶曾連續拿到三屆百花獎最佳女主角，但據北京市地稅局調查，劉曉慶偷逃稅款1400多萬元，外加滯納金500多萬元。調查期間，劉曉慶在看守所被羈押了一年多。最終她本人未被檢方起訴，但她擔任曉慶文化總經理的妹夫被判處有期徒刑3年。

（綜合報道）