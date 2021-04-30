鄭爽涉逃稅被查｜中央政法委：屢突破底線「可惡、可恨、可憎」

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-30 07:03

繼代孕風波後，鄭爽再次被曝出簽訂「陰陽合同」、拍電視劇片酬高達1.6億元人民幣、偷稅漏稅等問題，內地稅務和廣電部門已開展調查。就在鄭爽回應涉「陰陽合同」一事後，中央政法委發文狠批稱，「生而為人，必須有所敬畏。」

此前被曝出赴美代孕後，鄭爽又被前男友大爆簽訂「陰陽合同」涉嫌偷稅。（微博@鄭爽SZ ）

針對被曝涉嫌簽訂「陰陽合同」一事，「鄭爽微博事務部」4月29日回應稱，「稅務部門已經在核實我的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，我願意接受並配合一切調查，結果會公佈於眾，感謝大家關注。」

中央政法委官方微信號「中央政法委長安劍」4月29日發文評論點評鄭爽的回應，稱她語氣平靜，「似乎底氣十足。」

針對鄭爽被查一事，評論指出，社會不排斥張揚的個性，誰沒有年少輕狂的時候，敢説敢為、敢愛敢恨，這些是每個人年輕時最為可愛的特點之一。但問題是，個性張揚不意味對所有事、所有的標準都毫無敬畏之心，屢屢突破底線、肆意妄為。如果這樣，那就不是「可愛」，而是可惡、可恨、可憎。

評論表示，社會尊重名氣與聲望，人必然付出過超出常人的努力、具有常人所不具備的技能、把握住常人所未能把握的機遇，才能獲得常人所仰望的聲望。但問題是，聲望並不意味着「天下第一」，不意味着就能高高在上，目空一切、驕橫跋扈。如果這樣，那就不配獲得尊重，只能被人唾棄。

評論稱，不能為了錢而不管不顧，更不能有了錢就忘乎所以，狂妄自大把一切視為手中玩物。如果這樣，那就不叫「追求品質」，而是喪心病狂。「人活在世，總要有所敬畏。要知道，黨紀國法是『長牙』的，道德準則是『帶電』的，那些把你高高捧上天的人，一樣能把你重重摔下地。就像我們都熟知的那句古話：水能載舟，亦能覆舟！」

鄭爽前男友張恆此前披露大量聊天記錄，指鄭爽簽訂「陰陽合同」：

+ 7 + 7 + 7

所謂「陰陽合同」，是指交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格。

央視新聞4月27日對此在微博發文評論説，「學藝先學德，演戲先做人」，做不好守法公民，一旦以身試法勢必「涼涼」。評論還稱，簽訂「陰陽合同」，於規所禁；偷稅逃稅，於法不容。整飭行業亂象，回歸法治軌道，影視業才能良性發展。

鄭爽遭上海稅務局調查 涉逃稅簽「陰陽合同」賺1.6億天價片酬