曾是王岐山「大管家」　中共中央巡視組原副組長董宏被捕

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-04-26 14:44

據官方新華社4月26日披露，中央巡視組原副組長董宏涉嫌受賄一案，已由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對董宏做出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

在任中共中央第十二巡视组组长时，董宏曾代表巡视组向神华集团反馈专项巡视情况。（中央纪委监察部网站）

中共中央紀委4月12日時曾通報，董宏嚴重違反中共政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，決定給予董宏開除黨籍處分；並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

資料顯示，今年68歲的董宏曾是中國國家副主席王岐山的「大管家」。從2000年至2006年，王岐山先後擔任廣東省副省長、國務院經濟體制改革辦公室主任、中共海南省委書記、北京市市長，董宏在此期間均以秘書身份輔佐王岐山。

董宏2006年就離開王岐山，出任中央文獻研究室副主任，官至副部級。

據中央紀委4月12日通報，董宏在中共十八大後仍然「不收斂，不收手」，分析認為這或是其被查的主要原因。董宏的「罪狀」包括大搞迷信活動、家風敗壞、大搞權錢交易，和非法收受巨額財物等。