海南自貿港｜多數人實際不知與香港合作方向　學者籲港府加強宣傳

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-30 13:48

海南自由貿易港的發展進度備受社會關注，最新消息是商務部、海關總署、市場監管總局等20部門聯合發布通知，將從貨物貿易和服務貿易兩方面，給予海南多達28項政策措施自由化便利化優待。 海南自由貿易港與香港亦息息相關，行政長官林鄭月娥赴海南出席博鰲亞洲論壇2021年年會，她就有提及海南省領導得悉香港在粵港澳大灣區開展的青年就業和青年創業計劃，主動提出在海南為香港青年提供就業和創業機會，並安排所需的配套。 本港經濟學家、絲路智谷研究院院長、海南大學「一帶一路」研究院院長梁海明接受《香港01》訪問時，不但有談到海南自貿港的優勢，更透過大數據分析，發現大多數人實際上不太了解香港能夠與海南合作的方向，呼籲港府應加強宣傳。

海南大學「一帶一路」研究院院長梁海明。（海南大學新聞網）

梁海明認為，中央以海南自貿港作為國家戰略，在國際層面的考慮，是希望突破美國、個別西方國家對中國的封鎖同經濟脫鉤；國內層面考慮就是希望通過海南自貿港的發展，尋找一個更加好的經濟發展模式，給其它城市借鑑，更好地推動中國經濟發展，「所以，海南自貿港發展的重點很簡單，就是開放，再開放，吸引更加多資金、技術、人才前往海南。希望未來可以再打造一個新加坡、杜拜、香港。」

梁海明並指出，海南自貿港的開放程度可謂達中國前所未見水準，因實行零關稅、零補貼、零壁壘發展。譬如，稅收方面，海南對169項的入口產品實行零關稅。個人稅收上，海南亦較香港低，香港要交稅最高17%，內地是45%，而海南最高只有15%。在零壁壘發展方面，海南致力吸引外國投資，更是嚴格落實「非禁即入」，只要沒有禁止的行業，就可以前來投資，尤其是旅遊、交通運輸、金融、商務服務、技術服務、醫療健康、教育、文化娛樂等行業非常歡迎，只有博彩、房地產行業被禁止。

海南實行零關稅，當地免稅店的銷情相當火爆。（視覺中國）

梁海明稱，海南自貿港要成功發展，可以與周邊其他城市可如何配合協作。海南是在東北亞、東南亞的中間，一邊是中國內地，一邊是東北亞的日本及韓國，一邊是新加坡、泰國等東盟國家。所以，海南如果要做服務業，可以「海南+日本、韓國」，如果要做製造業，則可以「海南+東盟國家」。此外，做教育的話可以「海南+香港」，做創新科技可以「海南+粵港澳大灣區」。

為了弄清楚海南自貿港與香港有哪方面能夠合作，梁海明利用大數據收集過去一年，全球的新聞媒體、社交媒體、網上討論區上，同時討論到香港和海南的情況，包括香港和海南有無機會合作的合共超過6.87萬個資訊，並用人工智能（文本情緒分析）分析內容。梁海明發現，只有2%的人的看法比較負面，認為香港和海南合作不了，兩地是競爭關係，海南會搶了香港的地位。而18%的人就比較正面，認為海南自貿港要未來開放和發展的行業，譬如旅遊、金融、商務服務、醫療健康、教育、文化娛樂等行業，香港其實是師父，已經發展了幾十年，海南是學生。老師其實可以教導學生怎麼去發展，最後學生學懂了，老師又收了學費，最後大家可以共贏。

過去一年討論香港、海南最多的國家和地區，以及相關資訊的文本情緒分析：

（受訪者供圖）

（受訪者供圖）

最多的人是中立態度，有73%，他們會覺得如果海南和香港可以合作、共贏，當然是好事。不過，最好香港政府可以提前做多些工作，有實質行動幫忙業界、市民了解海南自貿港，不要講了等於做了，翹埋雙手等於幫手。

梁海明認為，上述數據反映香港政府未來要加強海南的宣傳，給大家進一步了解海南。同時，香港是海南最大的外商直接投資來源地，佔該省的利用外商直接投資總額97.0%。在海南有投資的香港公司，可以請多些香港年輕人過去工作，加強了解海南，挖掘機遇。

行政長官林鄭月娥赴海南出席博鰲亞洲論壇2021年年會，她其後曾經於社交平台上發文，「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」（林鄭月娥fb專頁圖片）

梁海明又提到，大數據分析發現，過去一年，15.9萬條的資訊是講海南希望發展甚麼產業，講的次數愈多多，表示對這些產業愈有興趣。比較多的是人民幣（8234次）、綠色發展（4064次）、創新科技（3267次）、數字經濟（3404次），電動汽車（2747次）、新能源汽車（2089次）、金融產品（1389次），債券市場（903次）。梁海明表示，只有了解海南省近期最希望發展甚麼產業，就可以進一步進行合作。譬如，海南-香港國際網絡電纜，預計將於今年6月份可以用，屆時可實現海南、香港及珠海三地的互聯網互聯互通。