香港人認識的海南不能只有雞飯

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-22 18:17

赴海南出席博鰲亞洲論壇2021年年會的行政長官林鄭月娥於社交媒體發文以「希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯」作為總結，這句話引起了坊間對「海南雞飯」是否跟海南省有關係的討論，有人認為「海南雞飯」應該是東南亞菜式，也有人主張「海南雞」與「文昌雞」存在聯繫……無論如何，社會公眾藉此機會能對本地及鄰近地區的飲食文化增加認識本來亦非壞事。然而林鄭月娥希望港人多到海南實習、就業、創業，一個必要前提則為當局可以提供充足支持，但是港府在這方面前績顯然尚有改善空間。

論壇舉行期間，行政長官林鄭月娥曾會見海南省委書記沈曉明，指出瓊港兩地在國內、國際「雙循環」中均處於重要位置，建議雙方著眼優勢互補、協同發展，不斷拓展合作領域。此外，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年發言認為海南可以借鑑香港經驗和粵港澳大灣區互聯互通，香港貿易發展局總裁方舜文則說香港和海南可在全球採購貿易、調整產業架構、進口海關程序三個方面進行合作。

林鄭月娥（左）與海南省省長馮飛（右）會面。（政府新聞處圖片）

港瓊交流非密切

儘管林鄭月娥及其他與會者都妻強調香港與海南的合作關係密切，但現時港府對接海南省的官方機構只得位於廣州的駐粵經濟貿易辦事處。該處於2002年7月成立，並從2006年4月起將其服務範圍擴展至海南省，又分別在2010年12月、2012年2月及2017年4月成立駐深圳、福建和廣西聯絡處。該辦至今仍無計劃會否設置駐海南聯絡處，對於抵埗當地之後欲求助的港人並不方便。

林鄭月娥於社交網發帖指：「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」（林鄭月娥fb專頁圖片）

況且駐粵經貿辦網站介紹在海南省招商投資活動的頁面資訊似亦未能及時更新，該網頁的最後修訂日期標示為1月4日，內容主要摘錄海南省人民政府網頁公開的2019年主要經濟數據。不過，海南省新聞辦公室其實早於1月21日舉辦了2020年海南經濟運行情況新聞發布會，而政府網站亦已經於2月10日刊登2020年海南省國民經濟和社會發展統計公報，但是港府經過三個月後仍未更新相關數字，或顯示高官與公務員緊貼瓊情不足。

不搞競爭亦要自強

另一方面，自去年6月《海南自由貿易港建設總體方案》出爐後，國家給予了當地稅收減免、關稅優惠、免簽入境、撤銷外資股比限制等多項便利措施，使得本港、內地以至國際各方關注香港是否將被海南取代。尤其是在經歷新冠肺炎疫情以後，本港旅遊、零售等行業皆遭到重創，更是進一步加深了這種憂慮。面對着這樣一個勢頭強勁的潛在對手，港人實在不能再用過往的高傲姿勢指點對方要如何「借鑑」、「合作」。

海南自貿港。（資料圖片）

雖然中央與瓊港兩地政府及官方機構屢次重申雙方並非打算相互競爭而是希望利用優勢互補，但不管是想共同繁榮抑或單純要自保求存，香港還是應該設法突破當下困局，重新找到自身新的發展動力。畢竟一個地方之所以衰退的緣由絕對並非只有競爭對手出現，視野狹窄、不思進取往往才是影響力更大的因素；而在談起今日的海南省之時還只想到「海南雞飯」，大概便屬於後一種情況即將發生的警號了。