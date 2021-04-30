被熱水燙傷掐脖子踩臉逾20名學生受害　安徽小學老師涉體罰被查

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-30 18:20

安徽淮南市一名小學生日前被接回家時不停叫痛，其父一查發現兒子的腳是被熱水燙破，長了個大水泡，且一問之下得知竟是老師故意潑撒熱水所致。令人意外的是，受害者並非只有一名，據家長們爆料，涉事老師魯永全疑以熱水燙傷、掐脖子、踩臉等方式弄傷20多名學生，更在校內喝酒。雖然該老師一再否認施暴，但目前當地教育部門和警方已介入對此事進行調查。

事發於4月21日傍晚，家長聶培像往常般到淮南市潘集區第四小學接今年8歲、就讀一年級的兒子放學回家，惟卻發現孩子褲子濕了半截，腳被燙了個大水泡。最後男童被診斷為二度燙傷，在醫院接受了包紮。

孩子表示，事發時他路過學校開水房旁，卻遭魯永全用水潑撒。聶培得悉後遂找班主任石老師反映，石過問後，魯永全回覆指當日數名學生不懂事，招惹了他，他一氣之下就在杯子加了一點熱水，然後隨手潑灑了孩子。他強調自己以為水的溫度不高，本來也只是想嚇唬一下學生們，未料事態發展至此，「不管怎麼說，都是我的錯」。

不過事情並沒有那麼簡單，多名家長均表示自己孩子在同一日被魯永全用水燙傷或體罰，受害者多為一年級1班學生，也有少量二年級學生。其中，有孩子更被魯永全倒水到頭上，「這燙的還是紅的，頭髮還是濕的」，另有家長反映自己孩子被魯永全按倒在桌子下用腳踩臉，致臉上留下印子。也有孩子脖子被掐得發紅，當家長詢問是否犯下什麼錯時，孩子表示她僅是被同學拍了一下，然後回頭看了一下時，就被老師掐脖子。

除此之外，魯永全還被指不止一次進行體罰，屬慣性行為。有學生告知家長，指老師不止掐過他一次，且更會明確要求不要跟家長講，否則會出手更重，掐得更狠。也有學生表示自己做功課時，魯永全就突然過來掐他脖子，按他的頭，不知道怎麼回事就給打了一頓。

後來，家長找到魯老師對質，惟後者拒不承認，還對家長語帶威脅稱「我記住你了，我記住你們家孩子了」。而家長們都不約而同地指控魯是喝了酒，才會如此對待孩子們。

對此，淮南市潘集區教育局副局長李寶寶表示，當局已經接到家長的投訴，並成立了專門的調查組，強調經調查後會及時處理，對違反師德的事件絕不姑息。另有一些學生家長也已向轄區公安部門報了案。

（安徽經視）