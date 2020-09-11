【死因存疑】四川小學女生離奇身亡　事前做錯題遭數學老師體罰

內地傳媒報道指，四川廣元蒼溪縣的10歲大小學生寧寧（化名），在教師節（10日）當天被老師罰體後身亡。 蒼溪縣委宣傳部在周五（11日）下午表示，縣政府高度重視事件，已成立聯合工作組展開調查。此外，警方亦已介入調查，初步體表屍檢並未發現有明顯外傷。

寧寧的祖母楊菊清受訪表示，寧寧在高坡鎮中心小學就讀五年級，涉事老師是教授數學的王某。事發當天正值教師節，寧寧帶同要送給老師的鮮花正常上課。楊菊清指，在早上9時多，寧寧有兩道數學應用題做錯，被王某處罰要跪在講台上，更被揪耳朵、打腦袋、打手板。

楊菊清並引述與寧寧同班的雙胞胎妹妹謙謙（化名）表示，寧寧被體罰時已出現抬不起頭、身體支撐不住的情況。後來其他同學把寧寧扶到座位上休息。楊菊清在11時09分接獲王某來電通知，讓寧寧離校回家。

楊菊清稱，來到學校看到寧寧時，寧寧已經無法說話、眼睛無法睜開。寧寧隨即被送院搶救，可惜最終仍是不治身亡。楊菊清又指，王某是今個學期才成為寧寧的數學老師，但寧寧此前已經有抱怨，稱只要一上數學課就害怕得發抖，因為王某最愛打人。

報道提到，內地傳媒以電話聯絡校長嚴亮，對方一聽說是記者查詢就立即掛掉電話，再次撥打已無法接通。至於蒼溪縣教育局方面，記者的電話接通後立即被掛斷，再次撥打亦無人接聽。

（綜合報道）