福建發現熱帶化石庫：2萬多枚含蟲琥珀　躋身世界四大琥珀生物群

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-02 14:20

中國科學家2010年在福建漳浦縣佛曇群地層首次發現了漳浦生物群。經過近10年的研究，科研人員發現，漳浦生物群是一個物種極其豐富的熱帶季雨林化石庫，其中漳浦琥珀生物群是世界四大琥珀生物群之一。

據《新京報》報道，5月1日凌晨2時發布於《科學進展》（Science Advances）網站的研究指出，漳浦生物群地質時代（約1470萬年前）恰處於中中新世氣候適宜期的晚期。歷經10年持續的野外採集工作，研究團隊在此處獲得了25000餘枚含蟲琥珀（蟲珀）和逾5000塊植物化石標本。

漳浦生物群生態復原圖。（化石網）

據介紹，中國是化石資源極其豐富的大國。但琥珀特別是蟲珀，作為一種特殊化石，在中國發現很少，廣為人知的只有撫順琥珀產地。在自己的國家發現世界頂級的琥珀生物群是每一個古昆蟲學者的願望。漳浦琥珀生物群是近百年來新發現的最豐富的琥珀生物群，說明中國是一個琥珀資源富饒的國家。

漳浦琥珀來自龍腦香科植物，含有大量的動、植物化石。從節肢動物多樣性看，目前漳浦琥珀生物群以已發現的250個科居於多樣性第三位，僅次於緬甸克欽琥珀生物群（近600個科）和波羅的海琥珀生物群（近600個科），高於多米尼加琥珀生物群（約200個科），是世界四大琥珀生物群之一。

琥珀中以昆蟲最為豐富，包括至少20目200科，其中最常見的是雙翅目，約佔總數的55%。此外，琥珀中還包含有大量羽毛、植物、腹足類和微生物化石。

漳浦生物群中絕大部分節肢動物，包括螞蟻、蜜蜂、跳蟲、蟋蟀、蚊類等。此次發現表明，亞洲熱帶雨林生物群早在1500萬年前就已達到現今的生態結構，支持了「熱帶雨林是生物多樣性的博物館」的觀點。

此次研究是漳浦生物群的初步成果，着重展現漳浦生物群的總體面貌。目前，科研人員只鑑定了8000餘枚蟲珀，仍有大量化石需要詳細鑑定。研究團隊將陸續對一些重要動植物類群開展深入的分類學、系統發育學和古生態學研究。

（新京報）