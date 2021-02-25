中國發現2.5億年前九峰吐魯番獸化石　首個跨熱帶溫帶分布二齒獸

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-25 21:33

近日，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所劉俊研究員，在內蒙古大青山動物群，研究發現距今約2.55億年至2.52億年的，吐魯番獸屬新種化石「九峰吐魯番獸」。這是迄今發現的首個2.5億年前同時分布在熱帶及溫帶的二齒獸類屬。

據劉俊介紹指，最新研究在大青山動物群二疊系腦包溝組最常見的一種二齒獸類化石中，共新發現5個二齒獸類骨架個體，其中1個近乎完整。將這類化石歸類為吐魯番獸屬，並命名為「九峰吐魯番獸」。

據了解，吐魯番獸是大型的二齒獸類，個體可以達到2米以上，體型大小與河馬一般，目前已知其最大頭骨長度超過60厘米。吐魯番獸頭吻部高而陡立、面部布滿小坑、前頂骨凹陷、間顳區窄長、前頜骨與額骨相連、側視可見前頜骨腭面。

劉俊表示，雖然二齒獸類是當時常見的四足動物，但有完整的骨架的屬種還是很少，尤其是中到大型的種類。新發現的「九峰吐魯番獸」正型標本中保存了由50枚脊柱組成的完整脊柱，包括6枚頸椎、23枚背椎、6枚薦椎、15枚尾椎。目前看來，二齒獸類脊椎數目介於40-50枚之間，大多數有6枚頸椎、3-7枚薦椎，不超過25枚背椎及15枚尾椎，尾巴都不長。

劉俊說，二疊紀四足動物中，吐魯番獸是目前唯一被確認，在新疆及華北都有分布的物種。表明新疆鍋底坑組與腦包溝組時代大致相當，綜合研究對比認為，腦包溝組時代大致為距今2.55億至2.52億年。

（中新網）