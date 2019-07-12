琥珀內藏一億年前「鳥腿」　中國學者領銜團隊發現古鳥類新物種

中國古生物學家領銜的中外團隊今天（11日）宣佈，人類首次在緬甸琥珀中發現古鳥類新物種，古生物學家將標本定為新屬新種，屬名為琥珀鳥（Elektorornis），意為琥珀中的鳥類，種名為陳光琥珀鳥（Elektorornis chenguangi），以此向收藏化石的陳光先生致敬。

在一塊長約3.5cm、重5.5g琥珀的包裹下，一隻「鳥腿」躲過了時間對它的「腐蝕」，並被中國收藏家從緬甸帶回藏入了博物館之中。中國古生物學家其後開始對它進行研究。

據介紹，此次發現琥珀鳥的琥珀化石產自緬甸北部克欽邦胡岡谷地，地質學家對該礦區的火山灰測定後發現，這裏的琥珀形成於約9900萬年前，屬於白堊紀晚期的最早期。

而通過對CT資料的重建、分割和融合，中國古生物學家邢立達團隊最終無損得到了所有骨骼的高清3D形態，令學者們得以從一隻「鳥腿」窺見了這隻古鳥類的全貌。

趾骨長度比例組合「獨一無二」

標本顯示，琥珀鳥的各個趾骨都很長，尤其是第三趾，約9.8毫米，是它最長的趾骨，琥珀鳥第三趾顯著延長，這是在任何中生代鳥類中都沒有觀察到的現象。第一趾和第二趾的長度非常接近，前者是後者長度的86%，第二趾的長度為第三趾的59%，這些比例組合不同於任何其他中生代鳥類乃至現生鳥類。

研究團隊抓住這個明顯與眾不同的特徵，將其和目前世界上所有記錄在案的鳥類進行了比對。比對結果顯示，這隻「鳥腿」是獨一無二的，也最終讓研究團隊確認，琥珀裡包裹的「鳥腿」屬於一種全新的古鳥類。

琥珀鳥復原圖。（網上圖片）

他認為，在沒有現生的類似鳥類對比的情況下，琥珀鳥這種延長的第三趾的功能難以確定，增強的腳部抓取能力可能是對樹棲更好的適應，但如果結合可以用來感知的角質鱗絲狀羽來判斷，這還可能於捕食專業化有關。

由於琥珀的特殊保存條件，琥珀鳥的軟組織也保存得非常好，學者在鏡下觀察到其角質鱗絲狀羽稀疏分佈於趾骨的背側表面，此外還有左翼尖的羽毛區域，包括了初級飛羽和次級飛羽暴露在琥珀的表面。

邢立達還表示，琥珀鳥的體型嬌小，從保存的腿部長度來推斷，其體長要比麻雀還小。

（上游新聞）