新冠肺炎｜印度男入境中國解除隔離後檢出陽性　期間到訪多個城市

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-02 18:30

內地高度防範新冠肺炎輸入疫情。日前，一名印度籍男子入境中國後，在隔離期間多次檢測為陰性。在解除隔離後，他從上海乘坐列車浙江杭州，再轉乘列車抵達義烏，最終在義烏被檢出陽性結果，被列為新增無症狀感染者。

浙江金華市周日（2日）通報，5月1日無新增新冠肺炎確診病例，新增一名無症狀感染者（義烏市1宗、為境外輸入），即為上述印度籍男子。2021年1月1日0時至5月1日24時，尚在醫學觀察無症狀感染者1宗（義烏市1宗）。

通報指，該名感染者2021年4月14日從非洲尼日爾乘坐AF339航班抵達巴黎，4月15日從巴黎搭乘AF198航班至上海入境，隨即在上海某集中隔離點隔離3日，4月19日從上海專車轉運至嘉善縣某隔離場所進行醫學觀察，期間多次核酸檢測均為陰性。

上海浦東機場，乘客在接受新冠肺炎檢測。（資料圖片／中新社）

4月30日，該男子解除隔離後，乘坐K759次列車至杭州南站，後轉乘T101次列車到達義烏站。抵達義烏後，直接點對點轉運至綜合服務點繼續集中隔離醫學觀察。5月1日核酸檢測結果為陽性，無發熱、咳嗽等症狀，經專家組診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

目前，該感染者已在定點醫院隔離醫學觀察，已排查密切接觸者均已按要求落實管控措施，涉及場所均落實了有效消毒。

（新華社）