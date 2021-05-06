腫瘤治療黑幕｜爆料醫生不滿調查結果　冀與衛健委專家團公開辯論

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-06 08:00

北京大學第三醫院腫瘤內科的張煜醫生早前發文，就「腫瘤治療黑幕」爆料，並重點提到上海醫生陸巍涉對患者進行誘騙治療等。不過國家衛健委日前回應指，當局認為張煜反映的上海案例中，治療的原則基本上都是符合規範的。 對此，張煜周三（5日）再次通過「知乎」平台發表文章，稱衛健委的調查結果就如同當頭棒喝，他希望衛健委給予機會讓他和專家團對陸巍醫生事件進行辯論。

張煜在文中表示，他和陸巍醫生素不相識、無冤無仇，之所以反覆指摘及控訴，就是因為他認為陸巍是醫生中的敗類，「非常卑劣的、對患者敲骨吸髓的那種」。原先，他很開心被衛健委重視，以為會得到圓滿的結局，但衛健委的調查結果就如同當頭棒喝，明確告訴所有人陸巍醫生對患者的診療原則基本沒有問題，有的只是小錯。

他強調這不是一件小事，而是涉及大是大非的問題，對此他真的很失望，也有憤怒和擔憂。他認為，假如連陸巍醫生這種胡亂的前所未有的五藥聯合治療都是不違反原則的治療，那誘騙患者進行血液NGS測序和未經准許的生物免疫治療都只是小問題，「這個結論其實是在為所有的醫療不良行為背書，如此一來，未來中國的腫瘤治療很可能更沒有規範化可言」。

他又強調，自己同樣非常確定專家團的意見是錯誤的，有關結論是個徹頭徹尾的謊言。為此，他誠懇請求衛健委允許他和專家團的全體人員進行一場媒體的公開辯論，主題是關於陸巍醫生事件中是否違反醫療原則的問題，如果他輸了，他請求衛健委吊銷其行醫執照，終生剝奪他的行醫資格，無怨無悔；反之，他請求衛健委重新更換專家團，並對陸巍一事二次審查，期望得到更加公平公正的結果。

（正觀新聞）