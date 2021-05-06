鳳凰衛視旗下鳳凰金融涉非法集資　劉長樂女婿賀鑫被公安刑事拘留

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-06 01:37

本港上市公司鳳凰衛視（2008）相關鳳凰金融平台P2P借貸爆煲事件再有新發展，内地海南公安昨通報指，已就該公司涉嫌非法吸收公眾存款正式立案偵查，並將該公司法人代表、董事長賀鑫刑事拘留。 賀鑫為鳳凰衛視創辦人劉長樂的女婿。去年9月鳳凰金融突然停止網貸業務包括所有出借用戶的本息回款，受害者多達7萬人，涉案金額約96億元人民幣（約117.3億港元）。

據海南省海口市公安局的官方微博@海口公安5月5日發布消息，4月30日龍華分局正式對鳳凰智信信息技術（海口）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。目前公司法定代表人、實際控制人賀某已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

通報指全國各省公安機關已開通受案渠道，請利益受損人就近在所在地公安機關報案。公安機關將全力開展案偵並做好追贓挽損工作，切實保護群眾合法權益。案件進展情況公安機關將依照法律程序適時公佈。

鳳凰金融數以萬計的出借人奔走維權：

+ 3 + 3 + 3

2020年9月11日，鳳凰金融在沒有任何公吿和通知的情況下突然停止網貸產品。9月30日，鳳凰金融發表聲明回應外界「跑路」（走佬）猜測，稱停止網貸業務是因為「部分產品回款不及時」。同年11月5日，鳳凰金融再發公吿，稱將「最大程度保護出借用戶權益」，「正在制定多樣性的退出管道，幫助出借用戶開展退出工作」。

賀鑫（新華社）

鳳凰金融2014年8月在北京註冊成立，劉長樂女婿賀鑫擔任鳳凰金融董事長兼CEO，之後公司註冊地遷到海口。根據香港公司註冊處資料，劉長樂的女婿賀鑫，擔任鳳凰金融投資有限公司、Phoenix Intelligent Credit Group (HK) Limited的董事。

鳳凰衛視於1996年3月在香港啟播，創辦人及董事會主席為前解放軍軍官劉長樂。公司於2000年6月30日在香港創業板掛牌上市。

鳳凰衛視今年初傳出人事大地震，由上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝，分別接任鳳凰董事長及總經理。有指受到旗下鳳凰金融P2P借貸爆煲牽連。

劉長樂四月盡沽持股退場，由紫荊文化及何超瓊入主鳳凰衛視，4月16及17日將鳳凰衛視18.94億股，即37.93%股份，分別沽售予持有三聯、商務及中華書局的的紫荊文化（香港）集團，以及信德集團。