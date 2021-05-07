有片｜陝西女童賣氣球遭保安粗暴驅趕　淒厲哭喊「不賣了」求放過

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-07 20:53

網上流傳片段，五一假期期間，陝西渭南合陽縣一名小女孩與家人在向遊客兜售氣球時，被一名男保安強行將氣球沒收並驅趕，即使當時小女孩已勉力阻止，甚至聲淚俱下哭喊「不賣了！不賣了！」。 影片引來極大關注，合陽縣政府辦公室在周五（7日）發出通報，承認保安人員有工作方法簡單、不注意社會反響，特別是未考慮到對未成年人的心理和感情傷害等問題，已責成進行批評教育，要求加強培訓，提升服務水平。

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通報稱，事發在南社秋千谷景區，是合陽縣黑池鎮南社社區投資建設的一個3A免費景區。景區內設有專門小商品售賣區域，但當時南社社區油王村村民王某與孫女一同在景區入口售賣氣球，遮擋景區健康碼，影響遊客正常進出。景區保安人員遂要求王某將攤位移到指定區域，但「雙方意見不統一」，因而出現上述一幕。

通報指出，雖然王某不按要求到指定區域擺攤設點，客觀上影響遊客正常進出景區，但同時景區保安人員也存在工作方法簡單、不注意社會反響，特別是未考慮到對未成年人的心理和感情傷害等問題。通報稱，合陽縣已責成相關部門和鎮村，對涉事保安人員進行批評教育，要求景區加強從業人員教育培訓，加強內部管理，注重文明服務，切實提升服務水平。通報提到，經積極與當事人進行溝通，已取得諒解。

通報又稱，合陽縣在今次事件中有輿情發現不及時、回應不主動、態度不端正等問題，要求今後一定要加強輿情意識，及時處置應對，準確、真實地回應事實真相。

（綜合報道）