范冰冰逃稅｜爆料人崔永元被限制消費　參股公司及法人捲合同糾紛

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-05-09 14:45

因敢言著稱的中國央視前主播崔永元自2020年8月後便少動向。最新消息顯示，崔永元為股東及受益人的一家公司被限制消費。

據中國企業查詢軟件天眼查APP顯示，5月6日，山楂樹食品（上海）有限公司新增一則限制消費令，限制高消費對象為該公司及其法定代表人吳銀龍，該公司股東及最終受益人包括崔永元。

這則限制消費令關聯案件為上海端盛實業有限公司與該公司相關買賣合同糾紛，法院為上海市浦東新區人民法院。

崔永元因敢言被外界關注，近年來圍繞他的爭議不斷。

2013年9月，崔永元與網絡名人方舟子關於轉基因食品市場化問題在網路上展開罵戰，甚至對簿公堂，引發關注。

2018年，崔永元再揭影視圈存在「陰陽合同」現象，而這其中最典型的案件就是「范冰冰逃漏稅案」。

2018年年底，崔永元突然曝光中國最高法院內遺失卷宗，並稱中國最高法領導明目張膽干預司法，王林清也公開指證存在枉法行為。在輿論壓力下，中共中央政法委介入調查，但最後調查結論是王林清「監守自盜」。

2020年7月5日，崔永元在YouTube視頻賬號發佈視頻，針對山東高考冒名頂替案——苟晶事件調查結果發聲。他在視頻中直呼評論此事的《環球時報》總編輯胡錫進為「胡叼盤」，並強調「調查組的結果就能信啊」。

不過，自2020年8月15日，崔永元工作室通過海外社交媒體推特（Twitter）和YouTube發佈崔永元因病入院的消息後，崔永元就少有消息傳出。

此外，當時有網友曾稱崔永元疑似藥物中毒進入搶救室。但隨後相關微博被刪除，消息迄今也未得到崔永元本人證實。