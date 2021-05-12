武漢強風襲高空作業吊船兩工人死　家屬稱到場遭圍毆遺體被搶走

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-12 10:05

湖北武漢周一（10日）遭遇雷電暴風天氣，一個地盤高空工作中的吊船受強風影響，多次猛烈撞擊鄰近一座高樓大廈的外牆。市應急管理局事後通報，指吊船內有兩名工人，被救出後搶救無效死亡。 事發後，項目負責人已被警方扣查，涉事企業工作人員指，公司在事發前已要求所有項目停工，目前仍在調查細節。遇難工人的家屬則在網上發文，稱他們趕到事發現場後，遭數十人圍毆並搶走手機，遇難者遺體亦遭搶走。

此前網傳影片顯示，涉事高空工作的吊船，被大風吹得在空中大幅度搖擺，數度重擊外牆。有目擊者稱，吊船裏面有人。

吊船被大風吹得在空中大幅度搖擺。（影片截圖）

武漢市應急管理局在事後通報中稱，當天下午1時30分，湖北高藝裝飾工程有限公司兩名工人，在對涉事大樓的幕牆工程進行保潔工作。當時武漢局部遭遇10級雷暴大風，至下午2時30分，大風驟起，吊船被吹起擺動，撞擊大樓幕牆。約2時50分，救援人員將吊船固定，隨後將吊船內2名工人救出送醫，經搶救無效死亡。

據大眾網周二（11日）報道，事發後，遇難工人楊某和韓某的家屬在網絡上發文稱，下午2時50分，救援人員固定吊船，將兩名工人救出後發現已無生命特徵，將遺體扔在17樓水泥地。下午5時30分，兩工人的家屬分別到達項目17樓現場，建設方武漢地鐵集團和總包方上海寶冶集團無任何人出面接洽。

遇難工人楊某的哥哥回憶，當天晚上10時半，近30名統一着裝人員到達現場，見到家屬們舉起手機就圍毆並搶走手機，遇難者遺體也遭搶走。「我們在場有四五個人被打了，報警了警察沒到現場。」

「事發前他們曾電話求救」，楊某哥哥指，事發前弟弟曾電話求救稱項目停電，吊船停止運行。事發3小時，家屬才得到通知，後趕到現場，發現死者遺體被扔在17樓水泥地，家屬還遭遇圍毆搶手機。

遇難工人家屬質疑，施工公司明知天氣預報通知下午有10級雷暴大風天氣，未及時通知停止高空作業，且在遭遇停電後，相關應急處不足，導致吊船不能及時回到安全地帶。

湖北高藝裝飾工程有限公司負責人回應事件表示，沒有工人家屬被毆打等情況，強調公司有事前預警，但當天究竟為何施工仍在調查取證中，有結果會公布。

（綜合報道）