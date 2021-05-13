廣東原省長黃華華公開現身　10年前突然辭職引各方猜測

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-05-13 10:10

曾主政廣東8年之久的黃華華，在2011年突然請辭被指蹊蹺，他被外界視作廣東政壇本土勢力中最強大的客家力量的代表。最新消息指，黃華華現身深圳市梅縣商會，在座談會上，黃華華還引用國家主席習近平的講話。

據深圳市梅縣商會消息，5月6日，廣東省原省長黃華華、廣東省原副省長李容根一同出席該商會理事會就職慶典儀式八周年紀念日活動。

報道指，黃華華在座談會上稱，「習近平總書記在2021年新年賀詞中發表的重要講話中指出，今年是中國共產黨百年華誕，百年征程波瀾壯闊，百年初心歷久彌堅。」「我們現在站在『兩個百年』的歷史交匯點」，「梅商仍任重道遠」。

資料顯示，1946年10月出生的黃華華為廣東梅州興寧人，早年畢業於廣東中山大學，「文革」後先是進入廣東共青團系統，1987年轉任家鄉梅縣地委副書記，經歷梅縣升格為市，1992年4月第一次「入常」，先後任省委秘書長、廣州市委書記、廣東省委副書記等。

在2002年，黃華華正式接替盧瑞華出任廣東省省長，主政廣東達8年之久。據稱，黃華華與葉劍英家族同鄉，被視為廣東政壇本土勢力中最強大的客家力量代表。2011年，黃華華突然請辭一度震動政壇。當時有分析猜測，廣東是中國最富裕的省份之一，許多高官因貪污腐敗事發而下台，黃華華突然請辭可能與經濟問題有關。

據公開資料，黃華華在任期間，曾成功主辦廣州亞運以及深圳大運會，積極推動粵港、粵澳以及泛珠三角之間的區域合作、落實CEPA政策、改善珠江水質問題、放寬自由行到港澳政策、八達通與嶺南通互聯互通使用，但同期也發生不少爭議性社會問題，如富士康跳樓事件等。

另外，當年曾有傳言稱，黃華華當年對時任廣東省委書記汪洋力推的「騰籠換鳥」產業升級策略頗有微詞，認為「廣東的加工行業轉型升級過程至少要三至五年，不能急轉彎」。