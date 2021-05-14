中共政法系統「五虎」遭點名　陳一新批「兩面派」危害嚴重

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-14 20:32

「極少數政法領導幹部對黨不忠誠不老實。」5月12日，中央政法委秘書長陳一新在中央黨校主辦的《學習時報》刊文，文中提到了五個「政法虎」，「近年來查處的孟宏偉、孫力軍、王立科、龔道安、鄧恢林等嚴重違紀違法案件，觸目驚心、教訓深刻！」

中央政法委秘書長陳一新。（視覺中國）

在文中，陳一新提到了一組數據，在為期3年的掃黑除惡專項鬥爭中，全國紀檢監察機關共查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題8.97萬起、立案處理11.59萬人，其中立案查處政法系統幹警4.65萬人，佔全國查處總人數的40%。

陳一新認為，政法隊伍中存在一些問題，最突出的是「不忠、不公、不廉、不為」。他直陳，「極少數政法領導幹部對黨不忠誠不老實，做『兩面派』、當『兩面人』，政治問題和腐敗問題交織，給國家政治安全埋下風險隱患，給黨和人民事業造成嚴重危害。」

「近年來查處的孟宏偉、孫力軍、王立科、龔道安、鄧恢林等嚴重違紀違法案件，觸目驚心、教訓深刻！這些人是典型的『兩面派』『兩面人』，嚴重違紀違法，嚴重違反政治紀律和政治規矩。」

孟宏偉，曾任中國公安部副部長，2018年10月被查，2020年1月獲刑13年半，他被指斂財超1,446萬元人民幣。根據紀委通報，孟宏偉的第一個問題就是「不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定」。

孫力軍，曾任中國公安部副部長，2020年4月被查。

王立科，曾任江蘇省委常委、政法委書記，2020年10月主動投案。

龔道安，曾任上海市副市長、市公安局局長，2020年8月被查，2021年3月被公訴。據紀委通報，他的第一個問題是喪失政治原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，參與在中共黨內搞團團夥夥，造成嚴重政治危害和惡劣政治影響。

鄧恢林，曾任重慶市副市長、公安局局長，2020年6月被查，2021年2月被公訴。據紀委通報，他毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，參與在中共黨內搞團團夥夥，撈取政治資本，熱衷政治投機，妄議中共中央大政方針。