採訪武漢涉尋釁滋事被判刑　公民記者張展獄中再獲美人權組織頒獎

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-05-17 20:30

曾在武漢記錄新冠肺炎疫情、因尋釁滋事罪被判4年的公民記者張展，再獲美國人權組織頒獎。

據法國國際廣播電台（RFI）5月16日報道，美國人權組織《對華援助協會》5月14日宣布將2020年度「林昭自由獎」授予律師公民記者張展。

張展涉尋釁滋事罪獲刑，其此前庭審照片曝光。（Twitter@XieTianqi2015）

該協會稱，張展「向世界展示武漢新冠肺炎疫情的『真實圖景』」，其精神「令全世界感動」，同時就事件批評中國。

據台灣中央社報道， 「林昭自由獎」每年評選一人，頒發證書和獎金人民幣2.5萬元（約合3萬港元）；如果本人無法親自領獎，該獎項將給予其家人。2020年的「林昭自由獎」得主是中國人權律師高智晟。

此前，張展自述遭到「灌食」（點擊大圖瀏覽）：

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張展出生於1983年9月2日，陝西咸陽人，畢業於西南財經大學，是金融學專業碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。此前，她因聲援香港反修例運動而遭到拘捕。

2020年2月初，張展前往當時是新冠肺炎疫情「震中」的武漢，在社交媒體上發布多段影片以及大篇幅文字，記錄醫院等現場情況的同時，多次批評官方的抗疫舉措。

而在武漢疫情於2020年3月後逐漸得到緩解時，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及其他不滿。2020年5月，張展據報因涉嫌尋釁滋事罪被捕。2020年12月28日，張展在上海浦東新區法院被判尋釁滋事罪成，獲刑4年。

此前的2021年5月3日，比利時布魯塞爾自由大學在聯合國「世界新聞自由日」上，向張展頒發言論自由榮譽獎。

對於張展一事，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾評論稱，張展2月份開始在武漢的「獨立報道」，客觀地説她是去那裏「挑事」的。

胡錫進稱，根據網上一些人留下的記錄，她當時使用了一些這樣的標題：《武漢-火葬場深夜的轟鳴聲》、《當最基本的生存權都無法保障時，政府和國家還有意義嗎》、《武漢-凌晨一點的灑水消毒車，有用嗎》、《人命重要還是權力重要》、《防疫防控已經成為大於民生的政績工程，恐造成又一輪新災難》等。

他認為，相較武漢後來所取得的抗疫決定性成果以及這份成果對全中國乃至全世界提供的探索，張展這些「獨立報道」所截取的微觀點和情緒線索與中國抗疫的真實脈絡是一種南轅北轍的關係，體現出對武漢抗疫認知的宏觀扭曲。

（綜合報道）