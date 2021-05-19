深圳擬錄用4名香港籍公務員　深大學者：具有破冰意味

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-19 12:45

深圳市人民政府網站周二（18日）發布公告稱，去年12月，在服務「雙區」建設專項招錄公務員考試中，當地首次設置定向港澳選拔職位，近期擬錄用4名香港籍公務員。有擬被錄用的港籍公務員表示，深圳定向港澳招錄公務員，給了港澳青年更多選擇空間，另有學者認為，深圳此舉具有破冰意味，顯示了港澳居民到內地工作生活正逐步享受同等待遇。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》曾提出研究推進港澳居民中的中國公民，依法報考內地公務員工作。去年12月，深圳市服務「雙區」建設專項招錄公務員考試中，共有5個職位定向港澳選拔，涉及行政、金融、城市規劃、涉外人員管理、醫療監管等，吸引446名港澳籍人士報名，最終擬錄用4名港籍人士。

擬被錄用的港籍青年黃科毅曾在內地上大學，他表示，自己未來將在福田區的福保街道開啟公務員生涯，深圳定向港澳招錄公務員，為有志留在大灣區發展的港澳青年提供更大的發展空間，必將助推國家進一步創新和開放。

另一名即將入職深圳金融監管局的港籍青年賴宇輝則表示，平均80餘人競爭一個職位，充分證明了深圳的吸引力，亦為港澳青年提供更多選擇空間；不少香港公司員工都在主動學習普通話、了解內地文化，希望能盡快融入內地市場，如今港澳青年有了在內地體制內的發展機遇，可更好服務內地高質量發展。

深圳市服務「雙區」建設專項招錄公務員考試中，共有5個職位定向港澳選拔，吸引446名港澳籍人士報名。（香港01）

深圳大學城市治理研究院教授張定淮表示，深圳今次舉措是以粵港澳大灣區建設為綱，以深圳先行示範區建設為總牽引、總要求，以深圳綜合改革試點為關鍵抓手，推出的一項重磅創新舉措，具有破冰意味，顯示了港澳居民到內地工作生活正逐步享受同等待遇。他認為，香港青年在深圳履職既是兩地人才交流一種好嘗試，亦為粵港在更多領域緊密合作提供示範。

其實在去年，張心怡、陳巧雯、萬遷3名港籍青年已通過廣東省2020年度選調生和急需緊缺專業公務員招錄，成為深圳首批港籍公務員。其中張心怡現時就職於大鵬新區科技創新和經濟服務局，陳巧雯任職於深圳市市場監督管理局。張表示，錄用港澳籍公務員透露出大灣區進一步融合的信號，陳則認為港澳人力資源要素融入灣區，必將促進區內城市更緊密合作，實現共同繁榮。

（南方日報／深圳特區報）