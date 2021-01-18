大灣區金融｜調查指逾半受訪者計劃使用數字人民幣

今年中國的貨幣數碼化發展迅速，繼深圳、蘇州之後，數字人民幣也在上海進行測試，市場預期當數字人民幣經過多輪實體及線上的測試，正式推出市場後，就能夠應用在跨境貿易方面，特別是增加亞太區內跨境貿易的便利度及速度。據一個關於粵港澳大灣區金融業的市場調查指出，超過一半的受訪者表示，未來會計劃使用數字人民幣。

會計師事務所羅兵咸永道與香港貿發局就「粵港澳大灣區金融一體化」進行聯合市場調查，受訪的大灣區企業行政人員表示，在多種金融產品中，對跨境資金轉移及財富產品的需求最高。有79%受訪者表示於未來12個月，對大灣區跨境金融產品有興趣。

問及未來12個月預期在大灣區使用的跨境金融產品及服務種類，超過一半的受訪者表示，未來會計劃使用數字人民幣。至於有需要使用跨境資金轉移的訪者最多，達到近80%。

調查指逾半受訪者計劃使用數字人民幣。（示意圖）

近8成受訪者對跨境金融產品有興趣

中國與香港市場近年積極推動互聯互通，繼股票通後又有債券通，以及互認基金。當中最多受訪者使用的是港股通，有47%受訪者表示曾應用港股通進行投資，42%有藉債券通進行投資。

對於互聯互通推出後的滿意程度，其中20%對港股通表現滿意，可以用低門檻進入雙方市場，運作效率亦高。債券通的滿意度則較低，原因是暫時只有北向投資，南下投資機遇還沒有啟動。整體而言，互聯互通有助打破環球與內地的不同投資習慣障礙。

資本控制是灣區金融融合主要阻礙

不過對於推動大灣區金融融合面對的障礙，最多受訪者認為資本控制會是主要阻礙，達到33%，另外兩大阻礙是各個城市支付系統上的融合，以及遙距帳尸開戶的問題。

大灣區「保險通」成焦點

對於未來進一步發展，市場最期待的是兩地發展的「保險通」，若保險產品也納入互聯互通，60%受訪者有興趣未來12個月作投資。

2020年，由中國人民銀行，銀保監會，證監會，外管局聯合發布的《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，對大灣區金融政策的落實進一步細化。現時香港與其他大灣區城市相關機構正在商議建立的「保險通」。東莞市上月印發《東莞市貫徹落實〈關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見〉行動方案》。在保險服務方面，「金融80條」提出對符合銀行保險監督管理機構規定和現行外匯管理政策的保險業務，包括內地居民因旅遊、留學和商務活動等購買的港澳地區個人人身意外保險、醫療保險以及不含分紅性質的疾病保險等。