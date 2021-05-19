美國雅培遭上海市監局罰逾1200萬元　嬰幼兒奶粉被檢出微量香蘭素

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-19 19:27

北京消費者協會今日（19日）公布，美國雅培奶粉因被檢出微量香蘭素，被上海市市場監督管理局予以行政處罰，包括沒收物品、沒收違法所得343萬元（人民幣，下同），以及罰款909萬元。 雅培回應稱，罰款源於單一批次的雅培鉑優恩美力配方奶粉1段900克產品（產品批次18042NT, 生產日期2020年6月3日），去年12月被國家市場監督管理總局抽檢中檢出極微量香蘭素，公司已從市場上回收同一批次產品。

雅培鉑優恩美力配方奶粉1段900克產品，被國家市場監督管理總局檢出有極微量香蘭素。（澎湃新聞）

據了解，香蘭素是目前全球使用最多的食品添加劑之一，在食品行業中主要作為一種增味劑，應用於蛋糕、雪糕、飲品、朱古力、糖果和酒類中，也可作為一種食品防腐添加劑應用於各類食品和調味料中。

高級乳業分析師宋亮稱，香蘭素作為香精一種，可以提高食物的香味和口感，嬰幼兒食用可能會產生依賴。其中，人工合成香蘭素成本偏低，價格較高的自然萃取香蘭素會更為安全。根據國家標準，凡使用範圍涵蓋0至6個月嬰幼兒配方食品，均不得添加任何食品用香料。

自2018年起，雅培就因為外包裝、廣告違規多次被罰，當中又以本次罰款金額最高；而最近一次被罰款為去年12月，因違反《廣告法》被上海徐匯區市場監管局罰11.6萬。

（澎湃新聞）