網文指蒙牛伊利左右國家降低乳品標準　乳製品協會斥造謠要求道歉

內地網絡近日流傳一篇網文，指蒙牛和伊利兩大國產乳製品巨頭存在產品品質不達標、左右國家降低檢驗標準、壓榨奶農等嚴重問題，引起社會關注。 中國乳製品工業協會隨即在7月10日發布消息稱，該文章「引發消費者對國產乳品質量和安全的懷疑和恐慌，擾亂正常的市場秩序」，該協會要求國家有關部門立即刪除該文章，取消該微信號，責承作者公開道歉。

近日，題為《深扒蒙牛伊利6大罪狀，媒體不敢說，那就我來說》的文章（以下簡稱「文章」）在內地網絡廣為流傳。

文章說，內地乳業巨頭蒙牛和伊利的幾十年發展史，對中國產生的壞處絕對大於好處。文章指，這兩家企業為了自身利益，推動更改國家乳業標準。

2008年毒奶粉事件發生後，中國超市內的牛奶銷售區域都放上由各間廠商印製的「未驗出三聚氰胺」提示及政府的化驗報告，企圖挽回民眾信心。（網絡圖片）

文章又稱，早年蒙牛和伊利在內的內地許多乳製品企業早年因為產品品質不達標，而向牛奶裡添加各種化學物質，如脂肪粉、抗生素、三聚氰胺等等。 2008年，大頭娃娃事件東窗事發，三鹿成為眾矢之的，但蒙牛和伊利卻得以悄然隱退。

文章稱，2010年，蒙牛和伊利宣稱由於三聚氰胺事件，不能往牛奶添加工業原料，所以無法提高奶源品質和制奶技術，因此又降低了檢驗標準，這又導致乳製品質量大幅下降，傷害中國消費者利益。

文章最後說，蒙牛和伊利標榜自己是「民族企業」，但「不是什麼企業都配稱民族企業，更不是什麼企業都值得我們自掏腰包去維護」。

中國乳製品工業協會發布的聲明。

對此，中國乳製品工業協會7月10日通過其官方微信公號發佈聲明稱，7月10日，一篇《深扒蒙牛、伊利6大罪狀，媒體不敢說，那就我來說》的文章在網上流傳，該文造謠企業擺佈、左右國家標準的制定，嚴重損害、玷污國家標準的權威性，引發消費者對國產乳品質量和安全的懷疑和恐慌，擾亂正常的市場秩序。我們認為該文罔顧事實，刻意杜撰，用心險惡，不僅對蒙牛、伊利造成了不良影響和傷害，對中國乳業也是極大的傷害和抹黑。

中國乳製品工業協會稱，強烈要求國家有關部門立即刪除該文章，取消該微信號，責承作者公開承認錯誤並向伊利、蒙牛及中國乳製品行業道歉，以消除影響。同時，我們也希望廣大消費者、廣大媒體擦亮眼睛，不信謠，不傳謠，共同維護來之不易的我國乳業發展的良好局面。