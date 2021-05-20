深圳賽格大廈連續3日晃動　高層商戶撤離　官方指監測數據無異常

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深圳賽格大廈一連三天發生晃動，同樣發生在中午時分，賽格廣場今日（5月20日）已安排工作人員通知高層商戶向下撤離。

據悉，深圳官方昨日（5月19日）曾通報稱，多家專業機構賽格大廈的實時監測顯示，大廈的振動、傾斜、沉降三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況。官方指，大廈主體結構安全，但產生震動的具體原因正進一步核查中。

5月18日，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃，搖晃原因正在核查。（中新社）

據內媒《封面新聞》報道，多位深圳賽格大廈商戶表示，今日中午12時30分左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感受到晃動，有商戶提供的視頻顯示，魚缸內的水、落地電風扇有明顯搖晃，大廈保安已通知高層商戶向下撤離。

樓高70多層的賽格大廈位於福田區華強北街道，周二（5月18日）中午出現不明晃動，網上流傳片段顯示，當日現場有大批人員從大廈撤離。大廈昨日再次出現晃動，今日則是第三次。

深圳官方昨日曾通報稱，受深圳市住建部門委託，5月18日晚上9時至19日下午3時，多家專業機構對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行實時監測，該三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況。

通報強調，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，大廈主體結構安全。產生震動的具體原因仍在核查。

廣東省應急管理廳值班室一份文件則提到，經省市專家研判，初步認為是風、地鐵運行及溫度三方面因素造成的影響，又披露賽格大廈並未安裝阻尼器。

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