深圳賽格大廈晃動官方文件流出　稱三大因素導致且未安裝阻尼器

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-19 17:19

深圳賽格大廈一連兩天發生晃動，官方暫時尚未公布原因。 不過，有內地傳媒聲稱獲得來自廣東省應急管理廳值班室的文件，內容提到經省市專家研判，初步認為是風、地鐵運行及溫度三方面因素造成的影響，又披露賽格大廈並未安裝阻尼器。

《第一財經》報道，上述文件稱深圳賽格大廈發生的晃動，是上下震顫而不是左右擺動。造成震顫的原因是多種因素耦合，「主要是風的影響，還有地鐵運行（兩條地鐵從樓下經過）和溫度的影響（近兩天氣溫升高，溫差達8度，對鋼結構影響大）」。文件又稱，經專家現場踏勘和會商研判，賽格大廈主體結構是安全，內部結構堅固，各種附屬設施完好。

文件並提到，賽格大廈並未安裝「阻尼器」，專家建議下一步可以考慮安裝以提高防風防震能力和舒適度。對於未安裝阻尼器的原因，有業內人士受訪時就稱，以賽格大廈的規模，可能不是加一個「阻尼器」，「而是幾十個，單個也要有十幾萬元了。」

文件披露實際上賽格大廈並未安裝阻尼器。（中新社）

據介紹，阻尼器可用作吸收或抑制衝量，是一種能夠減緩力學振動及消耗動能的機械或液壓裝置。例如台北101就有在87樓至92樓掛置一個重達661.02公噸、直徑達5.5米的調質阻尼器，利用巨大鋼球的擺動來減緩建築物的晃動幅度，主要目的就是減低大樓受強風吹襲時之擺動。

對於文件的真實性，報道稱廣東省應急管理廳的工作人員已證實文件存在，但強調只是初步調查，具體原因還要經過專家組進一步勘測。

政府工作人員事後曾經在現場勘察測量賽格大廈。（中新社）

另有內地傳媒稱，在論文數據庫「萬方數據庫」中，有一篇華中科技大學碩士論文《深圳賽格廣場建設項目評析》，曾經指出賽格大廈在建設過程中有問題。論文稱，實際上在方案設計和初步設計階段，賽格廣場工程的前期准備工作早已全部完成，只等施工圖紙開始施工。論文認為，一邊設計一邊施工的方式有問題，其中最嚴重的後果是頂部天線被發現會在微風天氣劇烈搖擺。

（綜合報道）