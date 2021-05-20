深圳賽格大廈疑上周起開始晃動　網民：幾乎隔日都有振動

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-20 18:30

自周二（18日）起，深圳市賽格大廈接連三日都出現晃動。在成因未明之際，原來有網民早於上周四（13日）就感受到大樓晃動，且幾乎隔日都有發生短時間晃動。

在賽格大廈57樓工作的徐女士稱，上周四上午約10時，她感覺到心臟有點不適且頭暈，原本以為是身體不舒服，但情況持續了至少半分鐘，而其他同事亦表示感覺到大樓晃動。她透露，大樓幾乎隔日都有發生晃動，因為周二晃動嚴重才引起關注，但自己確實從上周四開始就感到晃動，「所以我就更覺得很可怕了」。

一名在大廈40幾樓工作的員工稱，周二前曾感到大樓有輕微晃動，「以為是別人在抖腳，那時候我問了有沒有人在抖腳」，當時晃動的持續時間不長、幅員不大。

在大廈69樓工作的謝女士表示，因為公司位於大廈高層，平時下雨或行雷等受天氣影響時，大樓都有可能會輕微晃動，「如果是微小的那種振動的話，我們可能就會不以為然」。

位於賽格大廈的賽格電子市場已經關閉。 （中新社）

賽格大廈位於福田區華強北街道，連續3日都出現不明晃動，引起市民恐慌。深圳官方昨日（19日）曾通報稱，多家專業機構對賽格大廈的實時監測顯示，大廈的振動、傾斜、沉降三項指標均遠遠小於規範允許值，監測數據未顯示異常情況；大廈主體結構安全，但產生震動的具體原因正進一步核查中。

（新京報）