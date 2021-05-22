雲南、青海先後發生地震且餘震頻發　專家：與印度板塊活躍有關

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-22 12:23

雲南、青海在數小時內先後發生6.4級及7.4級地震，且震後餘震頻發。有內地專家表示，兩地發生的地震與近期印度板塊比較活躍有關。

周五（21日）晚9時48分，雲南省大理州漾濞縣發生黎克特制6.4級地震，震源深度8公里。據中國地震台網統計，周五晚8時56分起至周六（22日）7時00分期間，漾濞縣連續發生地震398次，其中4.0級以上13次，最大震級6.4級。

有專家對漾濞縣地震活動進行分析研究後表示，目前已經構成前——主——餘型地震序列。而根據區域構造特徵、歷史地震活動水平、序列特點及地球物理觀測等綜合分析認為，原震區近幾日發生7級以上地震的可能性不大，但存在發生5-6級地震的可能。

另外，周六凌晨2時4分，青海果洛州瑪多縣（北緯34.59度，東經98.34度）發生黎克特制7.4級地震，震源深度17公里。當局介紹指，截至凌晨4時35，已經錄得104次餘震，最大震級為4.6級。經專家綜合判定認為青海果洛地震為主震——餘震型，餘震活動水平為6級左右。

對於數個小時內，雲南、青海先後發生地震，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，兩地發生的地震與近期印度板塊比較活躍有關。印度板塊最近活動有明顯增強態勢，因此會影響到中國，使得西部一帶地震活動有明顯抬升。孫士鋐又稱，目前預判雲南、青海兩地地震傷亡情況不會太嚴重，災害損失要比其他同級別的地震要弱。

截止目前，雲南漾濞地震至少造成3死、27傷；青海果洛地震暫無死傷報告。

（央視/中新社）