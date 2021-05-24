甘肅馬拉松｜強制攜帶物品清單曝光　未要求帶防風保暖外套

撰文： 南希 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-24 15:20

中甘肅省馬拉松越野賽發生21人死亡事件，據《澎湃新聞》報道，此次甘肅的越野賽，其公布的強制攜帶物品清單，其中僅包括弧碼布、計時晶元、電子軌跡、GPS跟蹤器、照明設備（頭燈）、水具、救生毯、口哨、手機等9樣物品。 其中除了強制要求攜帶救生毯（保温毯）外，未強制要求攜帶防風及保暖作用的外套等。

澎湃新聞從前方參與救援的一名人士獲悉，21名遇難選手出事地點集中在Cp（Check Point）2段至4段，而整個賽段海拔在1,300米至2,300米。按照海拔劃分，海拔1,500米至3,500米就屬於高海拔區域。

北京時間5月23日，救援人員在事發區域展開搜救。（新華社）

另據澎湃新聞此前報道，有參賽人員表示，不少參賽選手只穿了很薄的皮膚衣，甚至直接短衣短褲參與比賽。而另一個媒體稍早前報道，有跑手直指，他們出發前大會沒有檢查他們的強制裝備。

據悉，此次甘肅白銀市5月22日舉行的一場山地馬拉松賽事，突然遭遇冰雹凍雨，參賽者因氣温驟降出現身體不適、失温情況，導致21人不幸遇難。5月23日上午拯救人員找到所有參賽者，其中151人已確認安全，8人受輕傷，但有21人死亡，包括中國前超級馬拉松紀錄保持者梁晶，以及殘運會冠軍黃關軍。

（綜合報道）