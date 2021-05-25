袁隆平病逝｜美國駐華大使館發文悼念　披露袁隆平獲獎往事

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-05-25 11:03

中國「雜交水稻之父」袁隆平病逝，除中國國內的送別活動外，各國學者官員亦表示悼念。此外，美國駐華大使館發文悼念的同時，披露使館員工與袁隆平的往事。

5月24日，美國駐華大使館官方微信發文，稱「與中國一級世界各地的人們一起懷着哀思悼念袁隆平的逝世」，並表示「深切哀悼」。

文章稱，袁隆平是中國工程院院士、學者、發明家和創業者，是農業科學與創新的先驅，也是全球農業社區的朋友。他獲得過多項全球榮譽，包括2004年的世界糧食獎、聯合國教科文組織的「科學獎」、以及聯合國糧農組織的糧食安全榮譽獎章。

文章表示，他「以孜孜不倦的努力徹底改變了有關全球糧食安全的對話」，「致力於與世界各國分享他的智慧和見解」。多年來，袁隆平與來自美國農業部的美國大使館員工以及美國科學家進行過多次對話與交流。

2007年，袁隆平博士當選美國國家科學院（NAS）的外籍院士，這是美國科學與工程領域的一項最高榮譽。袁隆平也成為第一位獲此殊榮的中國農業科學領域的美國國家科學院外籍成員。美國國家科學院現已有20多名中國籍院士。

另外，文章披露一位美國大使館員工與袁隆平的往事。這位員工稱，「我記得在2004年夏天見到袁隆平博士，那是在他獲得世界糧食獎前夕。當時恰逢美國生物學家、諾貝爾和平獎得主諾曼·布勞格博士（Norman Borlaug）到訪中國，為袁隆平博士頒獎。」

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這位員工表示，「兩位博士一致認同的願景是確保他們的科研工作能夠走出實驗室，為農户和社區所用，以此來真正幫助實現農業的徹底變革並提供糧食安全保障及農村生產者的收入。儘管他們兩人都已是功成名就的科學家，他們對於應用科學研究的熱情與激情卻仍是顯而易見的。儘管他們都是聲名顯赫、成就卓越的科學家，他們也激勵着數代科學家再接再厲，將創新帶給最需要它的人。他們意識到他們的努力使得無數更多的努力前赴後繼地湧現出來。」

袁隆平逝世的消息公布後，官媒新華社5月23日報道顯示，馬達加斯加、莫桑比克、巴基斯坦、巴西、德國等多國學者及多個國際組織紛紛發文悼念。