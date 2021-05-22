袁隆平病逝｜聯合國發文悼念　糧農總幹事：敬愛的大師千古

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有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士、共和國勳章獲得者袁隆平5月22日下午病逝後，聯合國及聯合國糧農組織分別發文悼念。

袁隆平因多重器官衰竭，5月22日下午在湖南省長沙市辭世，享年91歲。聯合國在微博發文寫道：「袁隆平為推進糧食安全、消除貧困、造福民生做出了傑出貢獻！國士無雙，一路走好。」

聯合國糧農組織總幹事屈冬玉在Twitter平台發文，悼念袁隆平院士。帖文寫道：「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧。我敬愛的大師千古！」屈冬玉表示對袁隆平院士的逝世「深感悲痛」，「他畢生致力於雜交水稻的研究，幫助數十億人實現了糧食安全。」

袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，被中國譽為「雜交水稻之父」。

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