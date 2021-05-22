袁隆平病逝｜聯合國發文悼念　糧農總幹事：敬愛的大師千古

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-22 20:55

有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士、共和國勳章獲得者袁隆平5月22日下午病逝後，聯合國及聯合國糧農組織分別發文悼念。

袁隆平因多重器官衰竭，5月22日下午在湖南省長沙市辭世，享年91歲。聯合國在微博發文寫道：「袁隆平為推進糧食安全、消除貧困、造福民生做出了傑出貢獻！國士無雙，一路走好。」

聯合國糧農組織總幹事屈冬玉在Twitter平台發文，悼念袁隆平院士。帖文寫道：「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧。我敬愛的大師千古！」屈冬玉表示對袁隆平院士的逝世「深感悲痛」，「他畢生致力於雜交水稻的研究，幫助數十億人實現了糧食安全。」

一生修道雜交稻，

萬家食糧中國糧。

我敬愛的大師千古！



Deeply saddened by the death of Prof Yuan Longping, my dear Master. He devoted his life to the research of hybrid rice, helping billions achieve food security. You were my Inspiration. May you rest in peace. pic.twitter.com/Zt0chu7mKF — FAO Director-General QU Dongyu (@FAODG) May 22, 2021

袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，被中國譽為「雜交水稻之父」。