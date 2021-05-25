南方強降雨河流超警　民眾憂去年洪災重演　水利部：準備科學應對

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-25 11:20

去年5月下旬，長江中下游地區、淮河流域、西南、華南及東南沿海等地因持續強降水引發嚴重洪災，多省發生暴洪、城區內澇等。根據應急管理部今年2月公布的《2020年全國十大自然災害》顯示，全國有超過5581.8萬人因為暴雨洪澇而受災。 今年5月中旬，多個省市開始出現極端天氣，不少人都擔心今年汛情會否與去年相同。對此，水利部水旱災害防禦司技術信息處處長王為昨日（24日）指出，從目前情況而言，今年汛情屬於正常年份範圍，並不排除後期汛情發展的可能，但已做好科學應對的準備。

2020年7月10日，江西省鄱陽縣圩堤漫潰，不少房屋被水淹沒。（中新社）

王為表示，今年以來，水利部加快完善防洪抗旱減災工程體系，指導各流域、各地全面排查防洪工程設施的度汛隱患和防汛工作中存在的薄弱環節，確保汛前消除隱患，並督促各地及時修復去年水毀水利工程設施，恢復防洪抗旱功能，修復完成率已達94.4%。

同時，水利部會密切監視全國雨情、水情、汛情，針對每一次強降雨過程提前作出有針對性的防禦部署，指導有關地區做好暴雨洪水、山洪災害防禦和水庫安全度汛等各項工作。

他指出，水利部將加強與氣象部門的聯合會商，密切監視雨情水情發展變化，強化監測預報預警，並統籌流域與區域、上下游、干支流，依法科學精細實施水工程防洪抗旱調度，強化水庫群、水閘、分洪河道、蓄滯洪區等水工程的聯合調度，有效攔洪削峰錯峰，充分發揮防洪抗旱減災效益；將做好山洪災害防禦、水庫安全度汛和工程巡查搶護，保障防洪安全。

8月12日，四川眉山遭遇暴雨洪災襲擊，消防員營救轉移民眾。（中新社）

王為提醒，針對長江流域的汛情，有關地區和部門要重點關注近期降雨帶來的江河水位上漲，以及局地強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水，及時發布預警信息，做好防範和應對。

此外，要科學調度洞庭湖、鄱陽湖水系相關骨幹水庫，有效攔洪削峰錯峰，減輕下游防洪壓力，並落實水庫、堤防、涵閘、泵站、在建水利工程等的巡查防守措施，發現險情及時處置；做好流域防洪調度推演和防洪應急搶險演練，提高調度方案預案的針對性、有效性和應急處置能力。

自今年5月11日以來，南方地區發生多次強降雨過程。湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等9省（區、市）有79條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.01米至3.59米，重慶甲高河發生超保洪水。水利部監測顯示，長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系共有34條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.02米至3.32米，洞庭湖水系湘江全線超警。

據預測，明後兩天（26、27日），江淮、江南、華南北部及貴州、湖北等地將有較強降雨過程，以中到大雨為主，局部將有暴雨；預計受前期洪水匯入及降雨影響，未來一周，長江中下游幹流及兩湖水位將進一步抬升，其中鄱陽湖星子站水位可能超警。

（新華社）