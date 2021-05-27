甘肅馬拉松｜28歲遇難跑手5年前曾遇失溫　好友：這次再也沒回來

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-27 13:35

5月22日，甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現失溫、失蹤等情況，最終造成21人遇難，當中不乏國內多名頂尖跑手。 有「50公里越野冠軍收割機」之稱，中國跑圈知名的28歲跑手黃印斌亦在本次比賽中遇難。其大學好友憶述，黃印斌5年前曾在賽事中遇上暴雨失溫，當時他咬牙堅持到終點，「這一次卻再也沒有回來」。

黃印斌生於青海一個普通的農村家庭，為了減輕家庭負擔，未成年已外出打工。他某次在工地附近的西安體育學院操場跑步時，該校的體育教練發現他的速度和耐力已超越其他優秀學員，於是想破格錄取黃印斌成為該校學生。

黃印斌於是開始接觸系統訓練，期間參加了「2014年重慶國際馬拉松錦標賽」，獲得國家一級運動員證書。 2016年，他以優異的成績考入西安體育學院，開啟跑步生涯。

黃印斌的大學好友小曹憶述，黃印斌是眾多同學中最熱愛跑步、成績最好的一人，所以只要是看到、聽到「越野」、「馬拉松」等就會聯想起對方。當日他得知甘肅馬拉松比賽出事後，立即在微信朋友圈查看，當發現對方最後一則朋友圈定位位置顯示「白銀」時，其腦袋立即一片空白，只能不斷致電及發微信給黃印斌，希望能獲知對方平安無事，可惜黃印斌一直沒有回應。

小曹透露，黃印斌2016年曾在浙江松陽比賽，當時亦遇上暴雨，比賽原本有120多人參加，但不少跑手都失溫，最終只是20多人完賽。當時，黃印斌同樣失溫，但他沒有退賽，「如果退賽了路費就沒有了，失溫的時候甚至把開水倒在腿上都沒感覺」，最終他堅持跑到終點。

曾與黃印斌參加過「2018年西安城牆馬拉松」的跑手介紹，黃印斌在50公里越野賽中非常有名，曾有「50公里越野冠軍收割機」之稱。據了解，黃印斌曾在國內多個50公里越野賽中取得冠軍，包括2019年莫干山TNF國際越野跑50公里冠軍、2019年喜馬拉雅極限越野跑50公里冠軍、2018年張掖祁連山國際越野跑50公里冠軍等等。

（青海網）