甘肅馬拉松｜90後重慶男子遇難　父母曾借錢為其購置婚房

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-26 15:30

上周六（22日），甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，事故共造成21人遇難。 年齡未滿30歲的張維波在今次事故中遇難，其父母借錢在重慶老家為其準備的婚房，就再也等不到主人。

據《極目新聞》報道，今次比賽是張維波首次參加百公里越野跑，他在出發前與往常一樣，身著M116號碼的「戰袍」與其他選手在起點前合影留念。張維波在賽前還發布了人生中最後一條短視頻，「首次百公里越野賽，加油幹」。

張維波的表哥翁先生在得知表弟離世的消息後，表示怎麼也想不到，這個高大帥氣、肌肉結實，才不到30歲的表弟，以這樣的方式離開。翁先生周二（25日）說，張維波生前在重慶一間電單車店做銷售員，從小就喜歡運動的張維波曾有過2次全程騎行318國道的經歷。

翁先生介紹，雖然跑步對於張維波來講是一項業餘愛好，但他會經常參加各地區舉辦的馬拉松比賽，參賽至今，已經獲得過10多塊獎牌。5月16日，張維波還在社交平台發布了自己參加重慶馬拉松的比賽成績，「全程馬拉松跑了3小時32分26秒」。

張維波自參賽至今，已經獲得過10多塊獎牌。（極目新聞）

翁先生又說，張維波是家中獨子，幾年前，張維波的父母首付20多萬元人民幣，又借了不少錢，在重慶城區內買了一套二手房作為張維波的婚房，未料這套婚房卻再也等不到主人。「表弟之前談了一個女朋友，還等著喝喜酒呢。」

據悉，事故發生後，張維波的父母等親屬已經趕赴甘肅白銀，目前，正在處理善後事宜，和相關部門協商賠償問題。翁先生希望，此事可以合理合法、公平公開處理，給逝去的表弟一個交代。

（極目新聞）