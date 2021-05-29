廣州疫情｜荔灣區4街道升級為中風險地區　區內居民限制外出

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-29 09:55

廣州的新冠肺炎疫情反彈，染疫人數最多的荔灣區成為「重災區」。據廣州市衛健委網站，自今日（29日）起，荔灣區白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街由低風險地區調整為中風險地區，其他地區風險等級不變。 廣州市疫情指揮部同日宣布，要求四個中風險地區以及海龍街街範圍內所有人員以居家為主，停止非日常生活必須的一切活動，除每戶每天限1人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。

5月27日，在廣州荔灣區廣鋼新城核酸臨時採集點，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

此外，上述區域的娛樂場所、室內文化體育場館、批發市場（農貿市場除外）、學生兒童託管機構一律停業，幼兒園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。學校（有住宿條件和全封閉管理條件的初三、高三除外）暫停線下教學，初三、高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。

在荔灣區除上述區域外的其他全部區域，以及越秀區六榕街、光塔街，海珠區瑞寶街、濱江街，白雲區石井街凰崗社區，鐘落潭鎮東鳳村、良田村，番禺區南村鎮南村社區、梅山村、坑頭村區域範圍內，所有人員減少外出，不參加聚集活動。

至於廣州市其他區域，當局要求嚴格落實各項疫情防控措施，減少人員集聚，嚴格大型活動監管，從嚴從簡開展節慶活動，會議活動盡量採取線上方式，原則上不組織大型聯歡、聚餐等活動，學生兒童託管機構停業，培訓機構暫停線下教學。

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梳理官方的通報，廣州「飲茶群組」至今已累計有14人染疫，分別是廣州荔灣區首位確診患者郭某及其丈夫；曾與郭某同一時間在同一間茶樓的宋某及宋某的丈夫、孫子、姪女、媳婦；宋某孫子的兩名同學、一名在學校的密切接觸者；宋某姪女的母親；另一名曾與郭某在同一時間同一間茶樓的85歲婦人；為郭某送餐的茶樓女侍應姚某，她在返回茂名後確診；宋某媳婦的密切接觸者王某，二人曾在佛山共處同一個培訓班。

目前廣州荔灣區內中風險地區有六個，分別是龍津街錦龍匯鑫閣、鶴園小區東片、白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街。

根據香港政府的新聞公報，抵港當天及之前14天曾逗留回港易計劃專題網站名單所載的內地「中風險」或「高風險」地區的香港居民，將不可按回港易計劃豁免接受強制檢疫入境香港，而需按強制檢疫規例第599C章，家居檢疫14日。