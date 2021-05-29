香港公務員將到大灣區掛職　黨報：釋出更加強烈的「融合」信號

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-29 14:00

香港即將與廣東簽署協議，香港公務員將分批到粵港澳大灣區內的內地城市「掛職」，未來或制定規範，要求公務員須在3年試用期修完內地培訓課程才可獲長期聘用。對此，國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》周五（29日）發表評論文章，指此舉釋放出更加強烈的「融合」信號，必將對香港公務員系統產生深遠影響。

文章稱，今次香港公務員掛職擬定擴大規模、延長時限，有利於落實鞏固「愛國者治港」原則、有利於香港公務員樹立大局觀及有利於香港公務員培養奮鬥精神。

首先，文章認為絕大多數香港公務員還沒有參加內地相關培訓和交流掛職的經驗，不少人甚至從未到過內地，沒充分了解國情，加上香港不良傳媒長期對內地的歪曲和抹黑報導，很多人還對國情、國家政策有著不同程度的誤解。因此，掛職內地將有助香港公務員深入認知國情，感受內地基層運轉的體制機制，增加對國家發展進步的直觀認識，激發對國家的向心力和自豪感。

香港特首林鄭月娥早前接受央視訪問時表示，政府很快與廣東和深圳政府簽訂協議，讓香港公務員到內地「掛職」交流。（央視截圖）

文章稱，大部分香港公務員在大學畢業後考入公職，很少調整崗位，往往在一個崗位工作到退休，這既造就他們較強的專業性和執行力，也導致缺乏大局觀和統籌意識，對政策措施的執行處於「知其然不知其所以然」的狀態。內地講求用人「五湖四海」，不斷豐富黨政幹部的履歷，拓寬視野，增長才幹。在內地掛職的香港公務員，將有機會了解一項政策措施的醞釀、協商、決策、執行和效果追蹤的全過程，了解如何徵求和回應企業、民眾的訴求，了解如何化解各種矛盾問題，樹立統籌決策、通盤考慮、協調施策的大局觀。

文章又指，香港長期奉行「大市場、小政府」理念，公務員與市場主體、普通民眾關係較疏離，對各項政策措施執行效果並不敏感；前兩年反中亂港分子以「政治中立」為幌子，誘使、脅迫部分香港公務員不作為，致使中央出台的惠港政策不能精準落地，港府不能有效執行紓企惠民的政策。

文章強調，內地發展日新月異，離不開各地各部門黨政幹部的積極作為。改善生態環境，有河長制、湖長制；完善產業鏈條，有鍊長制；優化商業樓宇營商環境，有樓長制等，各地壓實黨政幹部責任的生動實踐，必將對香港公務員產生「頭腦風暴」，促使其認識到「有為政府」與「有效市場」的辯證關係。

（經濟日報）