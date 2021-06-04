六四32｜天安門母親成員公墓拜祭　悼詞稱悲痛未減向當權者討公道

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-06-04 15:31

今天六四事件32周年，香港電台報道，「天安門母親」成員包括發起人張先玲及發言人尤維潔等，當天早上乘坐警方車輛，約9時半到達市郊的萬安公墓拜祭。 另據自由亞州電台報道，悼詞提到家屬心中的悲痛和思念絲毫未減，一定會抗爭到底，至死不渝，向當權者討還公道。

報道稱，天安門母親共有7名成員來到萬安公墓集體拜祭遇難的家人，發言人尤維潔主持儀式，其中一名家屬黃金平讀出悼詞。報道並提到，有家屬拜祭前需要先向公安報備車型、車牌、同行人數和關係，才能夠自行開車前往。此外，所有車輛一律要公墓的北門進入，不能使用正門。

另一方面，公墓及附近的地鐵站至少有20多名便衣戒備，公墓只允許家屬進入，有外國記者被拒入内。張先玲在回覆查詢時就稱，雖然感覺到在場監視的便衣人員比去年多，但拜祭過程整體順利。

此前在6月1日，天安門母親的官方網站刊出六四事件32周年祭文，內容指今年是中共建黨100周年，而總書記習近平曾經稱把人民放在心中最高位置，「依法治國、尊重人民主體地位和保證人民當家作主，首先應從解決六四事件入手」。祭文稱，中共要讓人民看到共產黨人是胸懷坦蕩、不謀私利，政黨的行為同樣受到法律的監督，「期待中國共產黨和中國政府拿出誠意和勇氣來撥亂反正，依據法律實事求是地擔當起1989年這一反人類屠城事件政府應該承擔的責任」。

（綜合報道）