新冠疫苗｜中國已向全球供應3億劑　鍾南山：在20多國無重大事故

撰文: 姜庚宇 最後更新日期: 2021-05-31 17:32

國家衛健委新聞發言人米鋒周一(31日)表示,中國履行將疫苗作為公共產品的承諾,已向全球供應了累計3億劑次的疫苗,為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻。 中國工程院院士、醫學專家鍾南山日前指出,目前,中國新冠疫苗在20多個國家未出現重大事故,中國的疫苗是很安全的。

據中新社報道,5月30日,在中國科協第十次全國代表大會閉幕會前的科學家精神宣講報告會上,鍾南山作上述表示。針對公眾最關心的疫苗保護時間、疫苗抵禦變異病毒是否有效等問題,他則提醒,「保護的時間有多長,這些都是未知數,我們需要進一步地擴大研究。」

中國工程院院士鍾南山。(資料圖片)

他並表示,防控新冠疫情要有「全球觀念」,全世界來共同對待新冠病毒這個敵人,這是人類共同的敵人,不分政治體制。

指中國防疫體現保障人權

他說,應對疫情防控,西方重視的是個人的自由(me, myself and I),而中國是重視集體的自由(us, ourselves and we)。在中國,最高的人權是生命,特別是人民生命健康。中國人有保護自己、也有保護他人生命的責任心。

鍾南山指出,如何平衡經濟發展和預防傳染,是先挽救生命還是先挽救生計,封鎖還是重啟,這些是藝術,也是政治指揮戰略。有些國家開放得太早,其實應該強力控制,逐步重啟,不應搶跑。在中國,為了防控疫情,對經濟社會發展按下了「暫停鍵」,不惜付出很高的代價,把人民的生命和健康放在第一位,體現了中國對人權的保障。

衛健委:中國已向全球供應3億劑次疫苗

國家衛健委新聞發言人米鋒31日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示,截至5月30日,全國累計報告接種新冠病毒疫苗63917.2萬劑次。疫苗接種加速大規模推進,5月以來平均每天接種1247萬劑次,是4月份的2.58倍,其中單日接種最高超過2000萬劑次。

米鋒表示,中國履行將疫苗作為公共產品的承諾,已向全球供應了累計3億劑次的疫苗,為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻。